Простой рецепт закуски из кабачков с жареным сыром обнародовал телеповар Константин Ивлев

Блюдо понравится тем, кто предпочитает легкие блюда.

Ведущий программы «На ножах» Константин Ивлев порадовал любителей легких блюд, обнародовав на своем YouTube-канале «Рецепты от Ивлева» аппетитную овощную закуску.

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«Сегодня вашему вниманию на моем канале простой рецепт кабачков с томатами и сыром», — сказал он.

Понадобятся: 1 кг кабачков, 250 г томатов, 20 г зеленого базилика, 200 г сыра для жарки, 100 г муки, 100 мл растительного масла, столько же – оливкового, зубчик чеснока, пучок петрушки, соль, перец, сахар – по вкусу.

Молодые кабачки нарезать слайсами в 1 см, обвалять в муке, обжарить на масле, выложить на блюдо.

Томаты порубить кубиками, полить оливковым маслом, поперчить, высыпать щепотку сахара. Базилик порубить, мелко измельчить чеснок, тоже выложить в помидоры, размешать.

Сыр порезать на примерно такие же дольки, что и кабачки, обжарить на масле. Мелко порубить петрушку.

На блюдо с кабачками выложить сыр, посыпать петрушкой, томатной смесью, украсить листьями базилика, поперчить. Закуску можно есть как холодной, так и горячей. Хранить в холодильнике и подавать к столу на следующий день.