Простой рецепт закуски из кабачков с жареным сыром обнародовал телеповар Константин Ивлев

Ведущий программы «На ножах» Константин Ивлев порадовал любителей легких блюд, обнародовав на своем YouTube-канале «Рецепты от Ивлева» аппетитную овощную закуску.
«Сегодня вашему вниманию на моем канале простой рецепт кабачков с томатами и сыром», — сказал он.
Понадобятся: 1 кг кабачков, 250 г томатов, 20 г зеленого базилика, 200 г сыра для жарки, 100 г муки, 100 мл растительного масла, столько же – оливкового, зубчик чеснока, пучок петрушки, соль, перец, сахар – по вкусу.
Молодые кабачки нарезать слайсами в 1 см, обвалять в муке, обжарить на масле, выложить на блюдо.
Томаты порубить кубиками, полить оливковым маслом, поперчить, высыпать щепотку сахара. Базилик порубить, мелко измельчить чеснок, тоже выложить в помидоры, размешать.
Сыр порезать на примерно такие же дольки, что и кабачки, обжарить на масле. Мелко порубить петрушку.
На блюдо с кабачками выложить сыр, посыпать петрушкой, томатной смесью, украсить листьями базилика, поперчить. Закуску можно есть как холодной, так и горячей. Хранить в холодильнике и подавать к столу на следующий день.