Тарт с цукини от Высоцкой: актриса приготовила его из слоеного теста с сыром

Юлия Высоцкая на своем канале «Едим дома» обнародовала рецепт тарта с цукини, томатами и перцем.

Для его приготовления понадобится 250 граммов слоеного теста, 150 граммов сливочного творожного сыра, 80 граммов 5%-ного творога, 45 граммов сыра, 2 куриных яйца, половинка цукини, 2 томата, треть болгарского перца (желтого), зубчик чеснока, чайная ложка цедры, половинка столовой ложки растительного масла, 2 стебля зеленого лука, щепотка орегано, 2 щепотки молотого перца, столько же – морской соли.

Цукини необходимо нарезать на тоненькие длинные кусочки, натереть их оливковым маслом, посыпать солью. Дольку чеснока пропустить через пресс, положить его в творог, добавить сливочный сыр, цедру, вбить куриное яйцо. Приправить перцем, орегано, посолить и размешать.

Другое яйцо разбить в отдельную чашку, взболтать. Отделить половину, добавив в смесь, остальное пойдет для смазывания тарта. Сыр крупно натереть.

Заранее нагреть духовку до 200°C. Сладкий перец очистить от семечек, порубить полосками. В сотейник налить воды, поставить на плиту, припустить в нем перец практически до готовности. Достать кусочки из воды и немного обсушить. Томаты нарезать тонкими слайсами.

Взять форму для выпечки, расстелить пергамент, разложить по нему предварительно раскатанное тесто. Сформировать бортики. Выложить начинку с половиной тертого сыра. Остальную его часть – рассыпать сверху. Разложить цукини, перец и томаты, чередуя овощи так, чтобы один кусочек заходил за другой.

На бортики нанести яичную смесь, запекать в духовке 40 минут. Готовый тарт подается к столу и теплым, и холодным – дело вкуса. Сверху пирога рассыпать зелень петрушки или лука.