С мармеладом: телеповар Ивлев поделился рецептом сырников без муки

Константин слегка обжаривает их, а потом запекает в духовке.

Константин Ивлев на своем YouTube-шоу «Рецепты от Ивлева» поделился отличной идеей для завтрака – блюдо аппетитное и то, что любят практически все!

«Сегодня я раскрою долгожданный для многих секрет приготовления сырников по-ивлевски!» — сказал он.

Он уточнил, что в него не кладут ни муку, ни манку – только творог и добавочные ингредиенты. Главная фишка – мармелад. Шеф-повар взял лимонный в виде фруктовых долек, нарезав его на мелкие кусочки. Далее взять творог, размять в миске, вбить 1 яйцо, совсем немного сахара и соли, размешать ложкой, протереть через сито. Добавить мармелад, размешать.

Сформировать сырники, панировав в муке. Пожарить с двух сторон на умеренном огне на небольшом количестве масла. Далее запечь в духовке 5 минут на 180 градусах.

По словам Константина, сырники получаются нежными и воздушными, а расплавленный мармелад приятно растекается в процессе еды.