Салат из цукини от Высоцкой: ведущая «Едим дома» слегка обжарила его и добавила черри

На YouTube-канале Юлии Высоцкой «Едим дома» рассказали, как приготовить салат из цукини и черри. Жена Андрея Кончаловского утверждает, что он вкуснейший и готовится очень быстро.

Необходимо взять 1 кабачок цукини, 1 морковку, 5 черри, 30 граммов листьев салата, 30 миллилитров растительного масла.

На соус пойдет горсть миндаля, 3 ветки базилика зеленого и 2 — красного, 1 зубчик чеснока, 4 столовые ложки конопляного масла, соль и перец по вкусу.

Цукини и морковь нарезать на тоненькие длинные дольки с помощью ножа для очищения овощей.

Орехи измельчить. В ступке растереть зелень базилика, миндаль, дольку чеснока с маслом, солью и перцем. Смешав ингредиенты, получится соус.

В сковороде на среднем огне разогреть растительное масло, бросить дольки цукини и моркови. Немного обжарить.

Соединить овощи с соусом, томатами черри и листьями салата, выложить в салатник и подать к столу.