«Вкус обалденный!»: Высоцкая поделилась рецептом аппетитной баклажанной икры с чесночком

Овощи для нее актриса запекает в духовке.

Очередной рецепт Юлии Высоцкой в проекте «Едим дома» произвел фурор. Актриса и телеведущая предложила приготовить баклажанную икру с чесноком и томатной пастой в духовке.

Для блюда нужно взять 1 кг баклажанов, 400 г лука-репки, 100 мл растительного масла, 50 г томатной пасты, чайную ложку поваренной соли, 2 зубчика чеснока, чайную ложку яблочного уксуса, столько же — сахарного песка.

Баклажаны уложить на противень и поставить в духовку, разогрев ее до 200 градусов, выпекать 30 минут. Лук-репку очистить, нарубить мелкими кубиками. Пожарить на масле минут 15, пока не станет мягким. Сюда же отправить томатную пасту, перемешать и потушить 10 минут.

С запеченных баклажанов удалить кожицу, нарезать на кусочки, выложить в луково-томатную смесь, посыпать специями, приправить уксусом, мелко нарубленным чесночком. Все перемешать и потушить 15–20 минут.

Разложить в заранее простерилизованные банки, хранить в холодильнике.

Опубликованный рецепт на страничке «Едим дома» в Instagram имел небывалый успех. Многие почитатели кулинарного таланта Высоцкой поспешили испробовать способ приготовления баклажанов в деле и оставить свой отзыв.