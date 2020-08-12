Без дрожжей на скорую руку: Рождественская дала рецепт тонких пирожков с начинкой из сахара

Их в народе называют «зятьими», внутрь также можно класть и другие ингредиенты.

Дочь поэта Роберта Рождественского, Екатерина, слывет отличной кулинаркой. В Сети у нее много подписчиков, которые с нетерпением ждут ее нового рецепта. В последнем своем посте фотограф научила своих почитателей готовить любопытные тонкие пирожки без дрожжей.

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Ингредиентов на них идет мало, замешиваются они в два счета, себестоимость блюда — смешная. Да к тому же они очень вкусны и вариативны — можно менять начинку на свой вкус: от сладкой до соленой. Екатерина выбрала самый простой вариант — сахар. В народе такие пироги называются «зятьими».

Итак, нужно взять 1 яйцо, 2 столовые ложки сметаны, щепотку соли, 2 щепотки сахарного песка, стакана 3 муки. Замесить тесто так, чтобы оно не прилипало к рукам. Затем сформировать из него кружки, положить на середину сахар, слепить пирожки похожие на чебуреки.

На сковороде разогреть любимое масло (растительное или сливочное) и пожарить до золотистой корочки. Рождественская предложила в качестве вариантов начинки сыр, жареный лук и зелень.