«Проще простого»: Рождественская поделилась «восхитительным» рецептом грибного соуса к спагетти

Фотограф Екатерина Рождественская (дочь поэта Роберта Рождественского) обнародовала в личном блоге рецепт грибного соуса, который она готовит к спагетти и макаронам.

Известность взяла пять белых грибов, почистила, порезала, отварила минут 20–30. Пока они готовились, звезда пожарила нашинкованный лук на сливочном масле.

«Оно дает ту ностальгическую ноту, которой нет в прямолинейном оливковом, да и в любом растительном», — объяснила свой выбор Екатерина.

Как только лук подрумянился, автор рецепта бросила в него отваренные грибы, поджарила все вместе, посолила, поперчила. Полила сливками и потушила на медленном огне, прикрыв сковороду крышкой. Потом немного разбавила соус грибным бульоном, еще потомила на плите.

«В общем-то, соус готов. В общем-то. Но почему бы хороший грибной соус не превратить в восхитительный? Для этого надо совсем немного: пара капель лимонного сока, буквально пара капель, и щепотка свеженатертого мускатного ореха. Ни с тем, ни с другим нельзя перебарщивать, все в микродозах. Зато именно эти микроны посторонних ярких вкусов помогут нашему соусу раскрыться на все сто процентов. Он и так прекрасен, но, как бы вам объяснить, он словно стоит себе немного в стороне, за кулисами, стесняется, косит глазки, прикрывшись крышечкой и отставляет ножку. Но стоит добавить в его сливочно-грибную сущность две эти капли, как он, словно матрос, танцующий «яблочко», выскакивает из-за кулис на середину сцены и все внимание уже только на нем! Солист!» — красиво рассказала Рождественская.