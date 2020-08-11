Варенье из лимонов за пять минут: Рождественская поделилась фирменным рецептом десерта

Конфитюр можно подавать к чаю, а можно и к мясу.

С чем мы привыкли есть варенье? Прежде всего, с чаем, приправляя им булки, хлеб и печенье. Кто-то печет с ними пироги. Но, оказывается, его можно подавать к мясу или сыру в качестве соуса. Но далеко не все.

Именно таким редким рецептом из семейного архива поделилась Екатерина Рождественская, известный фотограф и дочь известного поэта Роберта Рождественского. Приятно, что готовится конфитюр всего пять минут, а значит не составит труда.

Итак, нужно взять 5 мясистых толстокожих лимонов, корень имбиря и 300 граммов любого меда. Имбирь очистить и измельчить в блендере, лимоны оставить как есть. Мелко нарубить соломкой или кубиками (с кожурой). Перемешать и поставить на огонь, готовить пять минут.

«Люблю варенья нестандартные, какие-нибудь морковно-апельсиновые, из одуванчиков, лука, ревеня или зеленых помидоров. В общем, с выпендрежем! Наше сегодняшнее – простое, полезное и очень вкусное», — прокомментировала Екатерина Рождестенская свой способ приготовления десерта из лимонов.

«Восторг!», «Слюнки потекли», «Прекрасный способ! Люблю такое варенье именно с сыром. Тоже так варим дома», — отреагировали поклонники фотографа.