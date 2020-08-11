«Бомбическая вкуснятина!»: Высоцкая обнародовала рецепт творожного хачапури

Летом блюда на нашем столе должны быть легкими и небанальными! Возможно, именно этим принципом руководствовалась Юлия Высоцкая, делясь со своими поклонниками рецептом хачапури на творожном тесте в своем проекте «Едим дома».

Для приготовления теста для пирога вам понадобится сахарный песок (1 столовая ложка), соль (достаточно щепотки), одно куриное яйцо, сливочное масло (180 граммов), мука (350 граммов), творог (250 граммов).

В начинку мы будем использовать сыр сулугуни (230 граммов), творог (70 граммов), одно яйцо куриное, сметану (4 столовые ложки), зелень укропа (пучок).

Творог размять пальцами. Добавить сахарный песок, всыпать муку, вбить куриное яйцо. Растопить масло, влить в ингредиенты. Замесить тесто.

«Количество муки регулируйте сами. Тесто должно получиться эластичное, к рукам не должно липнуть», — уточнила Юлия.

В начинку Высоцкая брала нити сулугуни, нарезав их на мелкие части. Можно использовать кусковой сыр, тогда его следует натереть на терке. Выложить сюда же остальные ингредиенты, размешать.

Тесто разделить на четыре части. Каждый кусок тоненько раскатать в лепешки диаметром около 28 см. Бока свернуть в трубочку, защипнуть другие стороны, создав форму лодочки. Выложить начинку, отправить в духовку на противне, застеленным пергаментом. Выпекать 25–30 минут при 200 градусах.

В аккаунте проекта содержится много отзывов об этом рецепте от людей, которые испробовали его в деле.