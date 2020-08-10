«Пальчики оближешь!»: звезды рассказали свои кулинарные секреты в новом проекте

Радио Romantika запустило в соцсетях рубрику с вкусным содержанием.

Теперь у пользователей соцсетей есть еще один способ узнать, что и как готовят на кухне российские знаменитости. Радио Romantika запустило на своих страницах в Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках» рубрику «Пальчики оближешь», в которой звезды делятся своими любимыми рецептами.

Первыми свои кулинарные секреты раскрыли фигуристка Ирина Слуцкая, исполнители Виктория Дайнеко и Влад Соколовский, актриса Светлана Светикова и лидер музыкального проекта Triangle Sun Саша Князев.

Слуцкая, к примеру, поделилась своим рецептом кабачков с грибами и сметаной.

Светикова рассказала, как готовит морепродукты с добавлением ананаса и меда.

Вика Дайнеко призналась, что делает свой любимый десерт «Тирамису» чрезвычайно сладким.

Влад Соколовский раскрыл свои трюки в приготовлении томатной пасты.

А Саша Князев поделился секретом своего любимого завтрака — оладушек из маскарпоне.

Проект продолжается, и скоро в нем появятся новые видео с разнообразными рецептами. Не пропустите, потому что каждое новое видео способно открыть для домашнего кулинара что-то неожиданное.