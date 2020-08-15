Какие вкусные блюда можно приготовить из грибов с ароматом абрикосов

Тальятелле в сливочном соусе
НАДО (на 3 порции): 200 г тальятелле (паста в виде ленточек) · 200 г свежих лисичек · 200 г филе копченой куриной грудки · 150 мл жирных сливок · 150 мл овощного бульона или воды · 2 зубчика чеснока · 50 г сливочного масла · 2 ст. ложки оливкового масла · 2 веточки тимьяна · веточка свежего базилика · щепотка мускатного ореха · 100 г тертого пармезана · 1 луковица · соль · перец.
ГОТОВИМ:
- Разогреваем сковороду и обжариваем промытые грибы на смеси сливочного и оливкового масел до румяности с тимьяном и чесноком. Параллельно кипятим подсоленную воду для пасты.
- Грудку режем кубиком, лук мелко шинкуем.
- Убираем из сковороды тимьян и чеснок, добавляем лук и курицу, соль-перец, жарим пару минут, снимаем с огня.
- Пасту альденте откидываем на дуршлаг.
- Сковороду возвращаем на огонь, вливаем сливки, добавляем при необходимости овощной бульон или воду, доводим до кипения.
- Добавляем пасту, перемешиваем, добавляем мускатный орех, снимаем с огня.
- Подаем, посыпав тертым пармезаном и измельченным базиликом.
Ризотто
НАДО (на 4 порции): 400 г риса арборио · 2 луковицы (красная и обычная) · стебель сельдерея · 1,5 л куриного бульона · 300 г лисичек · 4 зубчика чеснока · пучок петрушки · 100 мл сливок · 100 г сливочного масла · 50 г оливкового масла · соль · перец.
ГОТОВИМ:
- Мелко нарезанные лук и сельдерей обжариваем на смеси сливочного и оливкового масел до прозрачности лука.
- Добавляем две трети нарезанных лисичек (отложенную треть нарезать не надо), тушим до готовности (до выпаривания жидкости из грибов).
- Добавляем промытый рис, хорошо перемешиваем. Вливаем треть бульона, солим-перчим, томим на медленном огне, помешивая и постепенно подливая бульон.
- Оставшиеся лисички жарим целыми на другой сковороде, также на смеси сливочного и оливкового масел, солим-перчим.
- В уже готовый рис вливаем сливки, перемешиваем, томим минуту и выключаем огонь.
- Подаем, украсив ризотто целыми обжаренными лисичками и петрушкой.
Киш
НАДО (на 6 порций): для теста: 200 г муки · 2 желтка · 100 г масла · щепотка соли; для начинки: 400 г свежих лисичек · 200 г полутвердого сыра · 100 мл жирных сливок · 100 г сметаны · 1 яйцо · 2 луковицы · 1 ст. ложка крахмала · соль · перец · масло для жарки.
ГОТОВИМ:
- Слегка размягченное сливочное масло рубим с просеянной мукой и солью.
- Добавляем желтки, замешиваем тесто, заворачиваем в пленку, убираем на полчаса в холодильник.
- Грибы моем, сушим полотенцем, режем на 2 — 4 части.
- Лук мелко шинкуем.
- Сыр натираем на крупной терке.
- Лук обжариваем на масле до прозрачности, добавляем грибы, тушим около 20 минут до готовности.
- Тесто раскатываем по диаметру формы (примерно 26 см) с учетом бортиков. Выкладываем в форму, накалываем вилкой и ставим в духовку на 15 мин. при температуре 180 °С.
- Яйцо взбиваем со сливками, сметаной и крахмалом, солим-перчим, добавляем сыр (немного оставляем для посыпания сверху).
- Выкладываем в форму жареные грибы с луком, добавляем заливку. Сверху посыпаем остатками сыра.
- Выпекаем 40 мин. при температуре 160 °С.