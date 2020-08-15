Какие вкусные блюда можно приготовить из грибов с ароматом абрикосов

Пришла пора наслаждаться лисичками и мы предлагаем три великолепных рецепта.

Тальятелле в сливочном соусе

НАДО (на 3 порции): 200 г тальятелле (паста в виде ленточек) · 200 г свежих лисичек · 200 г филе копченой куриной грудки · 150 мл жирных сливок · 150 мл овощного бульона или воды · 2 зубчика чеснока · 50 г сливочного масла · 2 ст. ложки оливкового масла · 2 веточки тимьяна · веточка свежего базилика · щепотка мускатного ореха · 100 г тертого пармезана · 1 луковица · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Разогреваем сковороду и обжариваем промытые грибы на смеси сливочного и оливкового масел до румяности с тимьяном и чесноком. Параллельно кипятим подсоленную воду для пасты. Грудку режем кубиком, лук мелко шинкуем. Убираем из сковороды тимьян и чеснок, добавляем лук и курицу, соль-перец, жарим пару минут, снимаем с огня. Пасту альденте откидываем на дуршлаг. Сковороду возвращаем на огонь, вливаем сливки, добавляем при необходимости овощной бульон или воду, доводим до кипения. Добавляем пасту, перемешиваем, добавляем мускатный орех, снимаем с огня. Подаем, посыпав тертым пармезаном и измельченным базиликом.

Ризотто

НАДО (на 4 порции): 400 г риса арборио · 2 луковицы (красная и обычная) · стебель сельдерея · 1,5 л куриного бульона · 300 г лисичек · 4 зубчика чеснока · пучок петрушки · 100 мл сливок · 100 г сливочного масла · 50 г оливкового масла · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Мелко нарезанные лук и сельдерей обжариваем на смеси сливочного и оливкового масел до прозрачности лука. Добавляем две трети нарезанных лисичек (отложенную треть нарезать не надо), тушим до готовности (до выпаривания жидкости из грибов). Добавляем промытый рис, хорошо перемешиваем. Вливаем треть бульона, солим-перчим, томим на медленном огне, помешивая и постепенно подливая бульон. Оставшиеся лисички жарим целыми на другой сковороде, также на смеси сливочного и оливкового масел, солим-перчим. В уже готовый рис вливаем сливки, перемешиваем, томим минуту и выключаем огонь. Подаем, украсив ризотто целыми обжаренными лисичками и петрушкой.

Киш

НАДО (на 6 порций): для теста: 200 г муки · 2 желтка · 100 г масла · щепотка соли; для начинки: 400 г свежих лисичек · 200 г полутвердого сыра · 100 мл жирных сливок · 100 г сметаны · 1 яйцо · 2 луковицы · 1 ст. ложка крахмала · соль · перец · масло для жарки.

ГОТОВИМ: