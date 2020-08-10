«Зимой – находка!»: Высоцкая дала рецепт аппетитного лечо из кабачков

Вам также понадобится болгарский перец и томатная паста.

Юлия Высоцкая в своем блоге «Едим дома» обнародовала рецепт лечо из кабачков. «Зимой банка лечо из кабачков будет как находка!» — утверждает она.

Для заготовки вам понадобятся следующие ингредиенты: 2 кг кабачков, 8 штук болгарского перца, 6 штук репчатого лука, 3 столовых ложки 9%-го уксуса, 500 г томатной пасты, 1 стакан масла подсолнечного, 200 г сахарного песка, 2 столовые ложки соли, 2 ½ стакана воды, 5 горошин душистого перца.

Овощи помыть, с кабачков удалить кожицу, нарубить их небольшими кубиками. Сладкий перец очистить, нарезать дольками. Очищенный лук-репку нашинковать кольцами.

Приготовить сироп из томатной пасты, растительного масла, воды, соли, сахарного песка, душистого перца. Смешать, прокипятить 3 минуты.

Сложить в сироп кусочки кабачков и варить 15 минут. Затем добавить болгарский перец и еще кипятить 5 минут. Высыпать туда же лук и готовить 10 минут. Все вместе проварить еще 20–30 минут. Влить уксус, разложить по стерилизованным банкам и закрыть чистыми крышками.