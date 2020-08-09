Генетика, пластика или колдовство: внешность Софии Ротару не меняется уже много лет
Видео
Любвеобильный актер: пять жен Михаила Ефремова, которые делали его счастливым
Видео

Высоцкая научила готовить аппетитную яичницу в формочках от маффинов

Простое и вкусное блюдо порадует всю семью.

Высоцкая научила готовить аппетитную яичницу в формочках от маффинов
Юлия Высоцкая. Кадр из шоу "Мне это нравится"

Пожалуй, яичница – одно из самых любимых блюд на завтрак у россиян. Что говорить – яйца готовятся просто, а вариаций с ними можно сделать массу. Одну из них предложила актриса Юлия Высоцкая, известная своими кулинарными блогами и авторской программой на НТВ «Едим дома».

Рецепт актрисы очень простой. Куриные яйца нужно смешать с молоком или сливками, хорошенько взбить. Затем добавить разные любимые начинки. Это может быть все, что угодно – сосиски, копченое мясо, вареная курица, брынза, кусочки сыра, зелень, помидоры… Размешать, посолить и разложить смесь по формочкам для маффинов, выпекать в духовке 20 минут.

«Получается полезный и вкусный завтрак для всей семьи, который, кстати, можно взять с собой на природу», — прокомментировала рецепт подписчица Высоцкой под ником @nati_lady__business, которая испробовала рецепт в деле.

Как приготовить яичницу в форме маффинов научила Юлия Высоцкая. Фото
Как приготовить яичницу в форме маффинов научила Юлия Высоцкая. Фото https://www.instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Тэги

вкусные рецепты от звездКулинарные рецептырецепты звездЮлия Высоцкаяяичница