Высоцкая научила готовить аппетитную яичницу в формочках от маффинов

Пожалуй, яичница – одно из самых любимых блюд на завтрак у россиян. Что говорить – яйца готовятся просто, а вариаций с ними можно сделать массу. Одну из них предложила актриса Юлия Высоцкая, известная своими кулинарными блогами и авторской программой на НТВ «Едим дома».
Рецепт актрисы очень простой. Куриные яйца нужно смешать с молоком или сливками, хорошенько взбить. Затем добавить разные любимые начинки. Это может быть все, что угодно – сосиски, копченое мясо, вареная курица, брынза, кусочки сыра, зелень, помидоры… Размешать, посолить и разложить смесь по формочкам для маффинов, выпекать в духовке 20 минут.
«Получается полезный и вкусный завтрак для всей семьи, который, кстати, можно взять с собой на природу», — прокомментировала рецепт подписчица Высоцкой под ником @nati_lady__business, которая испробовала рецепт в деле.