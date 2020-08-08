«Ничем не заменишь»: Сергей Безруков поделился фирменным рецептом своей бабушки

Сергей Безруков рассказал, как засолить вкусные огурцы. Этим рецептом пользовалась еще его бабушка, которая передала секрет приготовления по наследству. Помимо процесса консервирования, по словам актера, важное значение имеют крышки, которыми закрывают банки.

«Этот вкус я помню с детства, поэтому он саааамый любимый. У вас могут быть другие и еще вкуснее, но вкус детства ни чем не заменишь», — рассказал Безруков своим подписчикам.

Рецепт засолки огурцов от бабушки Сергея Безрукова:

В приготовленные банки заложить укроп, чеснок, смородиновый лист, несколько горошин перца, можно хрен и огурцы. Все залить горячим крепким рассолом из расчета семь ложек соли на литр. Оставить на сутки, после чего рассол слить и залить обычной чистой водой, закрыть плотными пластмассовыми крышками.

Недавно Безруков показал поклонникам, как сам солит огурцы по этому рецепту. Подписчики признались, что не слышали о таком варианте и обязательно его попробуют.