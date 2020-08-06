«Это вообще пушка!»: Влад Соколовский поделился рецептом лазаньи

Влад Соколовский поделился со своими подписчиками рецептом лазаньи. По словам музыканта, готовить именно это блюдо он научился 10 лет в Нью-Йорке у знакомого афроамериканца.

«Когда я попробовал его версию классического блюда, я не поверил своим вкусовым рецепторам. Я чуть апгрейдил его и сейчас это вообще пушка!», — написал Соколовский.

Также певец оставил список всех необходимых ингредиентов и полную пошаговую инструкцию. Для создания шедевра понадобятся: пласты для лазаньи, оливковое масло, чеснок, лук, фарш (микс), томатный соус с базиликом, или болоньезе, томатная паста Поми или Мути, полбокала красного сухого вина, приправа базилик, соль и перец, сладкая паприка, острый чили, мелко нарубленные каперсы или зеленые оливки, сыр российский и пармезан, можно российский заменить на моцареллу.

Соколовский часто радует свою аудиторию в инстаграме видеороликами из кухни. Недавно он рассказал, какие вкусные сырники ему приготовила возлюбленная Ангелина Суркова. Пара встречается на протяжении многих месяцев и вместе провела карантин. После этого, по признанию артиста, они приняли решение расстаться. Но в начале июля снова стали встречаться.