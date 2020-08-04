«Очень-очень вкусно!»: Высоцкая научила быстро готовить цуккини в духовке

Юлия Высоцкая научила своих поклонников моментальному приготовлению цуккини в духовке. Делаются они всего за несколько минут, а съедаются с удовольствием.

Молодые кабачки «с грядки» нужно помыть и нарезать на длинные дольки. Очищать от кожуры не нужно, она и так мягкая. На противень расстелить пергамент, разложить кусочки цуккини, посыпать любимой приправой и петрушкой. Натереть на терке пармезан и тоже разбросать его по овощам. Сбрызнуть оливковым маслом. Отправить все это в духовой шкаф и запекать до готовности.

Модный блогер Карина Давтян попробовала рецепт Высоцкой в деле и пришла в неописуемый восторг.

«Очень-очень вкусно!» — заверила она.

Девушка при этом использовала овощи, которые вырастила в собственном огороде.