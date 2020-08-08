Быстрый пирог с черникой и другие рецепты с ягодами

Сезон этих ягод недолог - спешите насладиться сами и порадовать близких

Творожный смузи с голубикой и кефиром

Забудьте пока про сырники — накормить семью творогом можно, например, вот так.

НАДО (на 2 порции): 200 г голубики · 200 г творога · 200 г кефира · 2 — 4 ст. ложки меда · мята для украшения.

ГОТОВИМ:

1. Ягоды перебираем, промываем и откидываем на дуршлаг, чтобы стекла вода.

2. Творог, кефир и мед помещаем в блендер, добавляем ягоды, оставив несколько для украшения. Если у вас маленький блендер, выполните операцию в два приема.

3. Раскладываем смузи по стаканам, украшаем целыми ягодами и листиком мяты и подаем. Смузи получается довольно густой — лучше есть его ложкой.

Французские тосты с голубикой

Еще одна идея для изысканного и легкого завтрака.

НАДО (на 2 порции): 100 г голубики · 2 ломтика хлеба (лучше квадратного для тостов, а вообще какой есть) · 40 г сахара · 30 г сливочного масла · 40 г сливочно-творожного сыра (можно рикотту) · пара листиков мяты.

ГОТОВИМ:

1. Масло растапливаем на сковороде, поджариваем хлеб до румяности.

2. Присыпаем хлеб сахаром, намазываем творожным сыром. При желании можно разрезать каждый тост по диагонали.

3. Выкладываем ягоды, украшаем мятой.

Быстрый пирог с черникой

Если в вашем регионе цены на чернику кусаются, просто возьмите черную смородину.

НАДО (на 6 — 8 порций): 450 г муки · 150 г сахара · 120 г сливочного масла · 150 г сметаны · 1 яйцо · полпакетика разрыхлителя · щепотка соли · 800 г черники · 10 г крахмала · 100 г сахара · немного сахарной пудры.

ГОТОВИМ:

1. Перетираем 100 г размягченного сливочного масла с сахаром.

2. Добавляем сметану и яйцо, хорошо взбиваем.

3. Муку просеиваем, добавляем разрыхлитель, замешиваем эластичное тесто.

4. От теста отделяем одну треть, формируем два шара — большой и маленький. Заворачиваем их в пленку и убираем на час в холодильник.

5. Чернику моем, откидываем на дуршлаг.

6. В миску с ягодами кладем сахар и крахмал, аккуратно перемешиваем.

7. Большой шар теста раскатываем по размеру формы с учетом бортиков, выкладываем в смазанную оставшимся сливочным маслом форму, накалываем вилкой.

8. Выкладываем ягоды.

9. Маленький шар тонко раскатываем, нарезаем тесто полосками, кладем их на пирог крест-накрест. При желании можно смазать полоски взбитым яйцом.

10. Выпекаем 45 минут при температуре 170 °С.

11. Даем чуть остыть, посыпаем сахарной пудрой, подаем.