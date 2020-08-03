«Волшебный, невероятно любимый»: Поплавская обнародовала рецепт сырной закуски с зеленью

Яна Поплавская обнародовала в личном блоге рецепт вкусной закуски из сыра и зелени. Массу, которую нужно намазывать на хлеб или тосты, ее друзья прозвали «замазкой». По внешнему виду она напоминает фисташковое мороженое.

Итак, нужно взять разной зелени по паре пучков: кинзы, зеленого базилика, петрушки, укропа. Порвать ее на части, очистить 5–6 зубчиков чеснока. Сложить все в блендер, измельчить.

Добавить сербскую брынзу и 300–400 граммов творога. Вновь включить блендер, однако до состояния пасты доводить не нужно — структура должна быть зернистой.

«Выкладываем в красивую посуду и подаем на стол! Я уверенна, что столько зелени вы просто так не съели бы никогда, поэтому дарю вам наш семейный, волшебный, невероятно любимый рецепт, особенно мужчинам!» — сказала Поплавская.

Актриса предпочитает есть «замазку» с черным хлебом, тостами (подсушенными или поджаренными), мясом, горячим отварным картофелем и баклажанами.