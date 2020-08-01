Разведется ли Тимати с Анастасией Решетовой: видеопредсказание
Видео
Notice: Undefined property: stdClass::$rubr in /var/www/teleprogramma.pro/data/www/wp-content/themes/telepro2016/utilities/nav-menu-functions.php on line 595
Наглая чайка орала на целующихся: как снимали сериал «Механика любви»
Видео
Notice: Undefined property: stdClass::$rubr in /var/www/teleprogramma.pro/data/www/wp-content/themes/telepro2016/utilities/nav-menu-functions.php on line 595

«Фантастическая!»: Юлия Ковальчук поделилась рецептом курицы с яблоками

Певица демонстрирует свои кулинарные способности в личном микроблоге.

«Фантастическая!»: Юлия Ковальчук поделилась рецептом курицы с яблоками
Юлия Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk

Юлия Ковальчук рассказала подписчикам в инстаграме, как можно приготовить вкусную курочку. По словам певицы, она выбрала самый элементарный рецепт, используя только крупную соль и яблоки, без всяких специй.

«Ребята, вы не представляете, какая у меня курочка получилась с яблоками. Фантастическая!» — прокомментировала видео Ковальчук.

Юлия Ковальчук готовит курочку
Юлия Ковальчук готовит курочку. Фото: instagram.com/juliakovalchuk

Крупной солью самого грубого помола Ковальчук засыпала противень, а яблоками нафаршировала курицу.

Отметим, что певица и жена Алексея Чумакова часто делится со своей аудиторией в инстаграме различными рецептами. Но они не всегда связаны с приготовлением вкусных блюд. Например, на днях она рассказала о том, как можно бороться с целлюлитом.

Тэги

вкусные рецептыПриготовление блюдрецептужинЮлия Ковальчук