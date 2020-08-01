«Фантастическая!»: Юлия Ковальчук поделилась рецептом курицы с яблоками

Юлия Ковальчук рассказала подписчикам в инстаграме, как можно приготовить вкусную курочку. По словам певицы, она выбрала самый элементарный рецепт, используя только крупную соль и яблоки, без всяких специй.

«Ребята, вы не представляете, какая у меня курочка получилась с яблоками. Фантастическая!» — прокомментировала видео Ковальчук.

Крупной солью самого грубого помола Ковальчук засыпала противень, а яблоками нафаршировала курицу.

Отметим, что певица и жена Алексея Чумакова часто делится со своей аудиторией в инстаграме различными рецептами. Но они не всегда связаны с приготовлением вкусных блюд. Например, на днях она рассказала о том, как можно бороться с целлюлитом.