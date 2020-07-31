Шеф-повар рассказал, как приготовить полезный хот-дог

Только все три главных ингредиента блюда придется заменить.

Хот-дог — вредный фастфуд или вполне себе нормальное блюдо? Ведущий кулинарных программ и мероприятий, шеф-повар Сергей Синицын уверяет, что булочка с сосиской может быть даже полезной: все зависит от того, из чего ее приготовить.

«Если делать из искусственного мяса, использовать обыкновенную муку с максимально быстрыми углеводами, химическими добавками — безусловно, эта еда вряд ли принесет пользу», — цитирует кулинара радио «Говорит Москва».

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Синицин предложил заменить три основных ингредиента хотдога на продукты высокого качества. Во-первых, сосиска должна быть из натурального мяса. Тогда она даст блюду не только белок, но отменный вкус. Во-вторых, хлеб лучше использовать цельнозерновой хлеб — он гораздо полезнее, чем обычный белый батон, богатый на быстрые углеводы.

И, в-третьих, соус. Его лучше приготовиться самостоятельно. Для хот-дога повар посоветовал смешать муку, сливочное масло и сыр с благородной плесенью, чтобы получился соус «блю чиз».