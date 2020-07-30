Жасмин показала, как готовит дома кутабы с зеленью

По словам певицы, это творческое блюдо, к которому можно сделать любую начинку.

29 июля вышел свежий выпуск YouTube-шоу певицы Жасмин «Шор-ОХ! на кухне», в котором она рассказала, как готовят кутабы в ее семье. Отметим, что это кавказское блюдо, представляет собой тонкий пирожок из пресного теста в форме полумесяца.

Основа рецепта очень простая: половина чайной ложки соли разводится стаканом воды водой, затем добавляется 2,5 стакана муки, и все перемешивается. После тесту нужно дать «отдохнуть» 20 минут. Артистка отметила, что у каждой хозяйки есть свои секреты насчет этого угощения, но Жасмин решила приготовить кутабы со свежей зеленью.

«Можно взять кинзу, зеленый лук, салат романо, шпинат и даже щавель. Вы можете брать абсолютно любую зелень на ваш вкус. Если в вашем районе, как в моем родном Дагестане, есть джимджилим или тара, смело кладите», — говорит певица.

Всю зелень нужно мелко нарезать, посолить и поперчить. У лука при этом «белая» часть отрезается, обжаривается отдельно в масле и только потом добавляется к общей массе. Далее Жасмин сделала из теста несколько тонких лепешек круглой формы. На каждую она положила зеленой начинки ровно на половину и завернула лепешку по типу чебурека. После артистка прихлопала кутабы руками и разгладила скалкой, чтобы они получились максимально тонкими и без лишнего воздуха. Края пирожка она отрезала, чтобы после жарки они не получились слишком плотными.

Далее певица выложила кутабы на хорошо разогретую сковороду без масла и обжарила с двух сторон до появления корочки. Уже после термической обработки они обмазываются сливочным маслом, ну а далее подаются на стол с любимыми соусами.

Жасмин отметила, что это блюдо творческое. Его можно готовить с творогом, сыром, грибами или мясом — по желанию повара.