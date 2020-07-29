«Эти люди — самые безбашенные!»: Галустян облился кефиром, рассказывая рецепт окрошки

Комик Михаил Галустян успешно освоил съемку юмористических видео для Instagram. В одном из таких он устроил пародию на типичную бьюти-блогершу и рассказал свой рецепт освежающей маски для лица.

40-летний артист нарядился в шелковый халатик и синий парик, дополнив образ накладными ресницами и грудью (фирменная борода осталась на месте). Затем он показал, как наносит на лицо сметану, а поверх нее кладет огурчики. Далее в дело пошли редиска, картошка, колбаса, а чтобы зрители скорее поняли, что маска для лица превращается в банальную окрошку, мужчина еще и облился кефиром. Прямо поверх парика и всех продуктов. На что только не пойдут звезды, чтобы развеселить народ…

«Считается, что люди делятся на два типа: те, кто любят окрошку на кефире и те, кто предпочитают ее на квасе. И эти два лагеря никогда не поймут друг друга. Но на самом деле существует и третий тип: те, кому одинаково нравятся оба вида окрошки. Вот эти люди — самые безбашенные!» — написал Галустян и поинтересовался, какой вариант блюда предпочитают его подписчики.

Последние тепло встретили безумный эксперимент артиста. «Гадя Петрович выросла», «Мишаня, бро, это все карантин, да?», «Пошла делать строго по рецепту», — такие комментарии оставили под видео пользователи Instagram.