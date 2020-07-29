Вкусно и красиво: Юлия Высоцкая дала рецепт блинных роллов с вишней и творогом

В десерте много ингредиентов, но готовится он просто.

Юлия Высоцкая в своем шоу «Едим дома» научила зрителей готовить вкусный и необычный десерт – блинные шоколадные роллы с начинкой из вишни и творога.

Вначале нужно испечь блины. Смешать 1 куриное яйцо с 2 ст. л. сахара, взбить миксером. Всыпать 100 г муки, 2 ст. л. какао, 1 ч. л. разрыхлителя, влить 1 ½ ст. л. растительного масла и 250 мл воды. Взбить до однородной консистенции.

Далее приготовить начинку, смешав 300 г 9%-ного творога с цедрой одного лимона. Добавить ½ ч. л. ванильного экстракта, 3 ст. л. сахарной пудры и 100 г вишни без косточек. Перемешать.

Испечь блины, остудить, выложить на них начинку, скатать в рулетики и убрать в холод на пару часов. Затем нарезать порционными кусочками и украсить растопленным шоколадом (примерно ½ плитки).