«Счастью нет предела»: Нюша поделилась рецептом домашних котлет

Молодая мама, певица Нюша поделилась рецептом блюда, которым угощает свою семью. Это котлетки из индюшиного фарша.

«Обожаю придумывать новые, полезные рецепты. Кухня — еще одно поле для выражения творческого потенциала. А если они еще и приходятся по вкусу всей семье, счастью нет предела», — пишет 29-летняя звезда в Instagram.

Для приготовления понадобятся: упаковка фарша (певица покупает готовый), один кабачок или цукини, один сладкий перец, пучок зелени и яйцо.

Овощи нужно измельчить в мясорубке, а зелень мелко порезать. Затем все смешать с фаршем и яйцом, добавить соль и перец по вкусу. Далее нужно слепить котлетки и обжарит их на растительном масле, а потом полчаса потушить под крышкой на плите или в духовке, добавив полстакана овощного бульона или воды. Гарниром к такому блюду могут послужить и рис, и пюре, и макароны.

Такой рецепт стал сюрпризом для поклонников Нюши — многие думали, что она вегетарианка.