Авголемоно и друге интересные блюда греческой кухни

Провожаем второй месяц лета, как бы танцуя сиртаки.

Цыпленок с розмарином

Просто, но удивительно вкусно. Понадобится глубокая сковорода или сотейник, который можно будет поставить в духовку.

НАДО (на 2 порции): 4 куриных окорочка · соль-перец · 100 г муки · стакан белого сухого вина · 50 мл оливкового масла · 4 стебелька свежего розмарина · сок половинки лимона · 3 лавровых листа.

ГОТОВИМ:

1. Окорочка моем, сушим, натираем солью и молотым перцем.

2. Обваливаем в муке.

3. Обжариваем окорочка на масле до золотистой корочки (около 10 минут).

4. Вливаем в сковороду вино, добавляем розмарин и лавровый лист, доводим до кипения и томим 2 минуты.

5. Вливаем 1,5 стакана кипятка, доводим до кипения, снимаем с огня.

6. Накрываем крышкой и ставим в духовку на 45 минут при температуре 220 °С.

7. Вынув из духовки, добавляем лимонный сок, подаем с бульоном из сковороды и рисом.

Авголемоно

Легкий, полезный и необычный для нас супчик.

НАДО (на 4 — 6 порций): 2 л куриного бульона · 250 г риса · 4 яйца · 100 мл лимонного сока · соль-перец · пучок петрушки.

ГОТОВИМ:

1. В кипящий бульон кладем промытый рис, варим 20 минут под крышкой.

2. Яйца взбиваем в миске и вливаем в кастрюлю, помешивая.

3. Вливаем лимонный сок, варим до пузырьков и томим еще пару минут.

4. Солим-перчим.

5. Подаем, украсив мелко рубленной петрушкой.

Греческий салат (правильный)

Запомните: нужна фета, а не аналоги, и уж точно не брынза и не адыгейский сыр.

НАДО (на 2 — 3 порции): 2 помидора (или граммов двести черри) · 1 зеленый перец · штук 15 маслин без косточек · 2 свежих огурчика · 300 г феты · оливковое масло для заправки · крупная соль · 1 красная луковица · 1 ч. ложка сушеного орегано.

ГОТОВИМ:

1. Огурцы чистим, режем пополам вдоль и шинкуем нетонкими полукружьями.

2. Помидоры режем крупными дольками (черри — половинками).

3. Перец режем крупными кубиками, лук — тонкими полукольцами.

4. Смешиваем овощи в миске (греки делают это прямо руками).

5. Добавляем маслины.

6. Фету режем кубиком с ребром 1 см, отправляем к овощам.

7. Сдабриваем маслом. Перемешиваем.

8. Подаем порционно, украсив сверху кубиками феты и сбрызнув оливковым маслом.

9. Только после этого несильно солим (уже не перемешивая) и посыпав сушеным орегано.