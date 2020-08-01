Авголемоно и друге интересные блюда греческой кухни

Цыпленок с розмарином
Просто, но удивительно вкусно. Понадобится глубокая сковорода или сотейник, который можно будет поставить в духовку.
НАДО (на 2 порции): 4 куриных окорочка · соль-перец · 100 г муки · стакан белого сухого вина · 50 мл оливкового масла · 4 стебелька свежего розмарина · сок половинки лимона · 3 лавровых листа.
ГОТОВИМ:
1. Окорочка моем, сушим, натираем солью и молотым перцем.
2. Обваливаем в муке.
3. Обжариваем окорочка на масле до золотистой корочки (около 10 минут).
4. Вливаем в сковороду вино, добавляем розмарин и лавровый лист, доводим до кипения и томим 2 минуты.
5. Вливаем 1,5 стакана кипятка, доводим до кипения, снимаем с огня.
6. Накрываем крышкой и ставим в духовку на 45 минут при температуре 220 °С.
7. Вынув из духовки, добавляем лимонный сок, подаем с бульоном из сковороды и рисом.
Авголемоно
Легкий, полезный и необычный для нас супчик.
НАДО (на 4 — 6 порций): 2 л куриного бульона · 250 г риса · 4 яйца · 100 мл лимонного сока · соль-перец · пучок петрушки.
ГОТОВИМ:
1. В кипящий бульон кладем промытый рис, варим 20 минут под крышкой.
2. Яйца взбиваем в миске и вливаем в кастрюлю, помешивая.
3. Вливаем лимонный сок, варим до пузырьков и томим еще пару минут.
4. Солим-перчим.
5. Подаем, украсив мелко рубленной петрушкой.
Греческий салат (правильный)
Запомните: нужна фета, а не аналоги, и уж точно не брынза и не адыгейский сыр.
НАДО (на 2 — 3 порции): 2 помидора (или граммов двести черри) · 1 зеленый перец · штук 15 маслин без косточек · 2 свежих огурчика · 300 г феты · оливковое масло для заправки · крупная соль · 1 красная луковица · 1 ч. ложка сушеного орегано.
ГОТОВИМ:
1. Огурцы чистим, режем пополам вдоль и шинкуем нетонкими полукружьями.
2. Помидоры режем крупными дольками (черри — половинками).
3. Перец режем крупными кубиками, лук — тонкими полукольцами.
4. Смешиваем овощи в миске (греки делают это прямо руками).
5. Добавляем маслины.
6. Фету режем кубиком с ребром 1 см, отправляем к овощам.
7. Сдабриваем маслом. Перемешиваем.
8. Подаем порционно, украсив сверху кубиками феты и сбрызнув оливковым маслом.
9. Только после этого несильно солим (уже не перемешивая) и посыпав сушеным орегано.