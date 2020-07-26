Дешево и вкусно: Юлия Высоцкая дала рецепт быстрой закуски из шпротов и сливочного сыра

Приготовить ее сможет даже начинающий кулинар.

Юлия Высоцкая поделилась в эфире своего YouTube-шоу «Мне это нравится» рецептом закуски, которую подавали к праздничному столу в советское время.

Она делается из шпрот, которые когда-то были дефицитными. Но теперь эти консервы стоят довольно дешево и есть в любом магазине, поэтому их можно готовить хоть каждый день. Тем более рецепт очень прост в исполнении.

«Привет из моего детства», — так охарактеризовала свою закуску Высоцкая.

Шпроты нужно выложить на салфетку, чтобы стекло масло. Рыбу перетереть со сливочным сыром, добавить петрушку или зеленый лук, можно добавить розовый перец.

Любой любимый хлеб нарезать и слегка поджарить на сухой сковороде. Сливочно-шпротную массу намазать на получившиеся тосты. Готово!