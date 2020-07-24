Царская кухня: император Николай II любил вареных голубей с лапшой

Это блюдо можно приготовить и дома, если найти, чем заменить мясо голубя.

Историк Яков Евглевский рассказал «Комсомольской правде Санкт-Петербург» о том, какие любимые блюда были у правителей России. Так, например, суровый Николай I любил круто заваренную гречневую кашу, а Александр III — гурьевскую кашу с орехами и сухофруктами. Петр I регулярно отдавал дань маринованным огурчикам, а вот рыбу не жаловал, хоть и строил из страны морскую державу. Екатерина II была более изящна — любила полакомиться соусом из мелко нарубленных вяленых оленьих язычков.

А вот у последнего российского императора Николая II самым уважаемым блюдом были разварные тушки голубей с лапшой из белой муки и картофелем. Птиц для этого дела отстреливали не абы каких. Предпочтительными были горлицы не больше 30 сантиметров длиной, добытые на подсолнухах. По рецепту, их ощипывали, обваривали кипятком и помещали в кипящую воду с солью и петрушкой. Отдельно варилась лапша, а после гарнир подавали с мясом по принципу «одна тушка на тарелку».

«КП» попросила шеф-повара и ресторатора Игоря Шурупова переложить этот рецепт на современный лад. Тот отметил, что уникальное по вкусу голубиное мясо трудно заменить чем-либо, но ближе всего будет перепелка. В остальном же способ приготовления довольно простой и его можно легко повторить дома.

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Повар дал совет, что голубя/перепелку можно не только отварить, но и пожарить. Для этого стоит взять пять-шесть тушек, оставить их на ночь в слабом растворе уксуса, затем осушить и нашпиговать тонкими кусочками шпика и готовить на сковороде в течение полутора часов, периодически переворачивая и поливая маслом. Такая птица будет хорошо встречена гостями в сочетании с отварным картофелем и свежим салатом.