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Наталья Бардо поделилась рецептом тоста, которым любит перекусывать на съемках

Актриса любит поджаренный с гуакамоле.

Наталья Бардо поделилась рецептом тоста, которым любит перекусывать на съемках
Наталья Бардо поделилась рецептом любимого тоста. Фото: Globallookpress.com

Актриса Наталья Бардо призналась своим подписчикам в Instagram, что очень любит гуакамоле, с удовольствием ест его на завтрак и в качестве перекуса на съемочной площадке. Попутно 32-летняя артистка поделилась рецептом своей рабочей закуски.

Ингредиенты:

  • два-три авокадо;
  • половинка лайма;
  • один лук-шалот или красный лук;
  • один помидор;
  • половинка болгарского перца;
  • кинза и соль (хотя сама актриса предпочитает без соли).

Авокадо нужно размельчить до состояния кашицы, затем смешать ее с мелко нарезанными помидором, перцем, луком и кинзой. В финале в полученную массу выжимается сок лайма, и все перемешивается. Артистка предпочитает мазать гуакамоле на поджаренный тост, только хлеб использует без глютена.

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