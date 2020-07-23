Наталья Бардо поделилась рецептом тоста, которым любит перекусывать на съемках

Актриса Наталья Бардо призналась своим подписчикам в Instagram, что очень любит гуакамоле, с удовольствием ест его на завтрак и в качестве перекуса на съемочной площадке. Попутно 32-летняя артистка поделилась рецептом своей рабочей закуски.
Ингредиенты:
- два-три авокадо;
- половинка лайма;
- один лук-шалот или красный лук;
- один помидор;
- половинка болгарского перца;
- кинза и соль (хотя сама актриса предпочитает без соли).
Авокадо нужно размельчить до состояния кашицы, затем смешать ее с мелко нарезанными помидором, перцем, луком и кинзой. В финале в полученную массу выжимается сок лайма, и все перемешивается. Артистка предпочитает мазать гуакамоле на поджаренный тост, только хлеб использует без глютена.