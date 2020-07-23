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«Нравится всем!»: Высоцкая поделилась семейным рецептом простой закуски из помидоров с творогом

Готовится она очень быстро, утверждает звезда.

«Нравится всем!»: Высоцкая поделилась семейным рецептом простой закуски из помидоров с творогом
Юлия Высоцкая. Фото Global look press.

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая на своем YouTube-шоу «Мне это нравится!» поделилась рецептом аппетитной закуски из помидоров.

«Такую закуску моя мама всегда делала, когда к ней приходили подружки. Это просто, элементарно готовится и нравится всем абсолютно!» — заявила артистка.

Для блюда необходимо взять достаточно крупные и зрелые помидоры, вынуть ложкой мякоть. (Потом ее можно будет использовать для приготовления супов и салатов, предварительно процедив сок).

Жирный зернистый творог (9%), небольшой кусочек чеснока, соль, перец по вкусу (черный или белый), мягкое сливочное масло взбить блендером. Нашинковать любимую зелень (кинзу, петрушку, укроп, зеленый лук), смешать с творожной массой. Разложить ее в чашечки из томатов. Закуска готова!

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