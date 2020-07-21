«Очень аппетитно»: Юдашкина впервые приготовила для мужа рисовую лапшу в соусе по-азиатски

Во время самоизоляции супруга легендарного отечественного кутюрье Валентина Юдашкина, Марина, решила побаловать мужа яствами, приготовленными своими руками. Светская львица призналась, что давно не готовила, и начала с простого — картошки с мясом.

На этот раз возлюбленная модельера решила его по-настоящему удивить. Марина выбрала азиатскую кухню и проявила кулинарный талант, приготовив традиционное блюдо.

«Валечка, приготовила для тебя такое вот блюдо: лапша рисовая в соусе по-азиатски. Попробуем сегодня с тобой новое блюдо!» — показала жена модельера.

Светская львица показала, как готовила лапшу и что в результате получилось, а также поделилась пошаговым рецептом со своими подписчиками. Среди ингредиентов: рисовая лапша, болгарский перец, шампиньоны, небольшой кабачок, имбирь, чеснок, соевый соус, рисовый уксус, коричневый сахар, крахмал, кунжутное масло, кунжут и кинза. Овощи нужно обжарить отдельно, друг за другом, по 30 секунд. Отдельно готовится и соус:

«В миску наливаем соевый соус, рисовый уксус, сахар, перемешиваем и добавляем крахмал. Далее в глубокую сковородку или в вок наливаем растительное масло (6 ст. л.) и 2 л. кунжутного масла, обжариваем имбирь и выдавливаем чеснок. Обжариваем 30 сек, затем вливаем соус и на среднем огне обжариваем каждый следующий ингредиент, потом посыпаем кунжут и вмешиваем рисовую лапшу, предварительно отваренную 3 минуты, обжариваем ее в соусе еще 3 мин., сверху посыпаем кунжутом и кинзой», — пояснила Юдашкина.

Подписчики поблагодарили жену кутюрье за такой интересный рецепт и отметили, что внести разнообразие в ежедневный привычный рацион очень полезно.