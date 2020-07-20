Знаменитая дачница Октябрина Ганичкина раскрыла свой секрет варенья

Писательница и телеведущая Октябрина Ганичкина, которую называют главной дачницей страны, рассказала свой рецепт варенья из черной смородины. Готовить лакомство придется три дня, поэтому затеваться лучше в выходные.

Сначала вам понадобятся полкилограмма сахара и примерно столько же по весу ягод. Сахар нужно превратить в сироп на медленном огне, после чего добавить к нему смородину. Далее, по рецепту ведущей, нужно кипятить эту сладкую массу на медленной огне ровно пять минут, а потом отставить кастрюлю в сторону.

На второй день ее снова нужно поставить на огонь, добавить еще полкилограмма сахара и, как только смесь закипит, вновь добавить ягоды. И так процедура продолжается три дня, после чего женщина закрывает варенье в банки.

Но есть у писательницы и более быстрый способ приготовления. Нужно взять килограмм сахара, превратить его на медленном огне в сироп, добавить 1200 граммов смородины и варить недолго — 5–7 минут, — чтобы ягоды не потеряли своей формы.

«Такое варенье очень хорошо сохраняется, и кажется, что там целые ягоды. Ощущение, что свежие ягоды ешь. Я варю только из крупных ягод, для варенья всегда выбираю такие», — цитирует Ганичкину портал Nation News.

71-летняя телеведущая призналась, что мало ест варенья, потому как заботится о фигуре. Чаще всего она просто замораживает смородину, чтобы потом варить из нее компоты.