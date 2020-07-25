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А вы не были в Бейруте? Аппетитные и несложные блюда ливанской кухни

Возможно, некоторые рецепты вас приятно удивят.

А вы не были в Бейруте? Аппетитные и несложные блюда ливанской кухни
Блюда ливанской кухни. Фото: Shutterstock

Киббех

Киббех. Фото
Киббех. Фото: Shutterstock

Так называют блюда, где есть фарш и булгур. В данном случае это чрезвычайно популярные котлетки. Если девушка хорошо готовит киббех, ее и замуж не стыдно отдать.

НАДО (на 8 порций): полкило говяжьего или бараньего фарша · 200 г булгура · 3 веточки мяты · 2 луковицы · 70 г кедровых орешков · 1 ч. ложка душистого перца · 0,5 ч. ложки зиры · 0,5 ч. ложки корицы · 30 мл оливкового масла · соль · перец · 1 л рафинированного масла для фритюра.

ГОТОВИМ:

  1. Булгур заливаем холодной водой на полчаса, затем отжимаем через полотенце.
  2. Обжариваем на оливковом масле мелко нарезанную луковицу, добавляем половину фарша, кедровые орехи (их можно предварительно обжарить), перцы, зиру, корицу, соль. Тушим до готовности около 10 минут.
  3. Булгур смешиваем со второй половиной фарша. Туда же отправляем, мелко порезав, вторую луковицу, мяту, соль, перец и пробиваем в блендере в пасту.
  4. Самое заковыристое — слепить котлетки: сырое мясо с булгуром надо фаршировать жареным фаршем. Для этого возьмите влажными руками порцию пасты из булгура и мяса, скатайте шарик. Сделайте в нем конусовидное углубление, начините жареным фаршем и залепите, сформировав вытянутые котлетки.
  5. Жарим во фритюре при температуре 180 °С, выкладываем на бумажное полотенце.

Фаттуш

Фаттуш. Фото: Shutterstock

Традиционный салат с овощами и хрустящей питой.

НАДО (на 4 порции): 3 помидора · 6 редисок · 3 огурца · 1 салат романо · по 30 г мяты и петрушки (маленькие пучки) · 3 питы · 1 ст. ложка приправы сумах (дает кислинку, есть на восточных развалах с пряностями) · 1 зубчик чеснока · пол-лимона · 70 г оливкового масла.

ГОТОВИМ:

  1. Питу сбрызгиваем оливковым маслом, сушим в духовке 5 мин. при 200 °С. Когда остынет, ломаем руками на кусочки.
  2. Огурцы и помидоры режем крупными кубиками, редис — дольками или кольцами.
  3. Салат рвем руками или крупно режем, шинкуем мяту и петрушку.
  4. Делаем заправку: смешиваем 50 мл оливкового масла, сумах и давленый чеснок.
  5. Смешиваем ингредиенты. При необходимости присаливаем.

Лахмаджун

Лахмаджун. Фото
Лахмаджун. Фото: Shutterstock

Правильнее на арабском это звучит ляхм би ажин. Это своего рода пицца с мясоовощным фаршем, популярный перекус на Востоке.

НАДО (на 4 — 6 порций): Тесто: 250 г муки · 3 ст. ложки оливкового масла · 5 г сухих дрожжей · 1 ст. ложка сахара · 0,5 ст. ложки соли · 130 мл воды. Начинка: 300 г говяжьего фарша · 1 сладкий перец · 1 помидор · 1 луковица · немного петрушки и несколько перьев зеленого лука · 2 ст. ложки томатной пасты · 1 чили · 1 ч. ложка паприки · соль · перец · 2 ст. ложки оливкового масла.

ГОТОВИМ:

  1. Муку просеиваем горкой, делаем углубление, высыпаем туда дрожжи, сахар, вливаем половину воды и слегка размешиваем, оставляем на 15 минут. Добавляем остатки воды, соль, масло, замешиваем мягкое эластичное тесто, даем ему постоять 1 час, накрыв тканью.
  2. Начинка: сладкий перец, лук, зелень, чили и паприку пробиваем в блендере. Добавляем томатную пасту, оливковое масло, соль, перец. Добавляем фарш и еще раз рубим в блендере до консистенции пасты.
  3. Тесто делим на части, раскатываем лепешки примерно 3 мм толщиной, выкладываем на противень, сверху выкладываем 1 — 2 ложки фарша, тонко разравниваем.
  4. Выпекаем 5 — 7 минут при температуре 230 °С до золотистого цвета теста.

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