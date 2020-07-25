А вы не были в Бейруте? Аппетитные и несложные блюда ливанской кухни

Киббех

Так называют блюда, где есть фарш и булгур. В данном случае это чрезвычайно популярные котлетки. Если девушка хорошо готовит киббех, ее и замуж не стыдно отдать.

НАДО (на 8 порций): полкило говяжьего или бараньего фарша · 200 г булгура · 3 веточки мяты · 2 луковицы · 70 г кедровых орешков · 1 ч. ложка душистого перца · 0,5 ч. ложки зиры · 0,5 ч. ложки корицы · 30 мл оливкового масла · соль · перец · 1 л рафинированного масла для фритюра.

ГОТОВИМ:

Булгур заливаем холодной водой на полчаса, затем отжимаем через полотенце. Обжариваем на оливковом масле мелко нарезанную луковицу, добавляем половину фарша, кедровые орехи (их можно предварительно обжарить), перцы, зиру, корицу, соль. Тушим до готовности около 10 минут. Булгур смешиваем со второй половиной фарша. Туда же отправляем, мелко порезав, вторую луковицу, мяту, соль, перец и пробиваем в блендере в пасту. Самое заковыристое — слепить котлетки: сырое мясо с булгуром надо фаршировать жареным фаршем. Для этого возьмите влажными руками порцию пасты из булгура и мяса, скатайте шарик. Сделайте в нем конусовидное углубление, начините жареным фаршем и залепите, сформировав вытянутые котлетки. Жарим во фритюре при температуре 180 °С, выкладываем на бумажное полотенце.

Фаттуш

Традиционный салат с овощами и хрустящей питой.

НАДО (на 4 порции): 3 помидора · 6 редисок · 3 огурца · 1 салат романо · по 30 г мяты и петрушки (маленькие пучки) · 3 питы · 1 ст. ложка приправы сумах (дает кислинку, есть на восточных развалах с пряностями) · 1 зубчик чеснока · пол-лимона · 70 г оливкового масла.

ГОТОВИМ:

Питу сбрызгиваем оливковым маслом, сушим в духовке 5 мин. при 200 °С. Когда остынет, ломаем руками на кусочки. Огурцы и помидоры режем крупными кубиками, редис — дольками или кольцами. Салат рвем руками или крупно режем, шинкуем мяту и петрушку. Делаем заправку: смешиваем 50 мл оливкового масла, сумах и давленый чеснок. Смешиваем ингредиенты. При необходимости присаливаем.

Лахмаджун

Правильнее на арабском это звучит ляхм би ажин. Это своего рода пицца с мясоовощным фаршем, популярный перекус на Востоке.

НАДО (на 4 — 6 порций): Тесто: 250 г муки · 3 ст. ложки оливкового масла · 5 г сухих дрожжей · 1 ст. ложка сахара · 0,5 ст. ложки соли · 130 мл воды. Начинка: 300 г говяжьего фарша · 1 сладкий перец · 1 помидор · 1 луковица · немного петрушки и несколько перьев зеленого лука · 2 ст. ложки томатной пасты · 1 чили · 1 ч. ложка паприки · соль · перец · 2 ст. ложки оливкового масла.

ГОТОВИМ: