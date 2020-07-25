А вы не были в Бейруте? Аппетитные и несложные блюда ливанской кухни

Киббех
Так называют блюда, где есть фарш и булгур. В данном случае это чрезвычайно популярные котлетки. Если девушка хорошо готовит киббех, ее и замуж не стыдно отдать.
НАДО (на 8 порций): полкило говяжьего или бараньего фарша · 200 г булгура · 3 веточки мяты · 2 луковицы · 70 г кедровых орешков · 1 ч. ложка душистого перца · 0,5 ч. ложки зиры · 0,5 ч. ложки корицы · 30 мл оливкового масла · соль · перец · 1 л рафинированного масла для фритюра.
ГОТОВИМ:
- Булгур заливаем холодной водой на полчаса, затем отжимаем через полотенце.
- Обжариваем на оливковом масле мелко нарезанную луковицу, добавляем половину фарша, кедровые орехи (их можно предварительно обжарить), перцы, зиру, корицу, соль. Тушим до готовности около 10 минут.
- Булгур смешиваем со второй половиной фарша. Туда же отправляем, мелко порезав, вторую луковицу, мяту, соль, перец и пробиваем в блендере в пасту.
- Самое заковыристое — слепить котлетки: сырое мясо с булгуром надо фаршировать жареным фаршем. Для этого возьмите влажными руками порцию пасты из булгура и мяса, скатайте шарик. Сделайте в нем конусовидное углубление, начините жареным фаршем и залепите, сформировав вытянутые котлетки.
- Жарим во фритюре при температуре 180 °С, выкладываем на бумажное полотенце.
Фаттуш
Традиционный салат с овощами и хрустящей питой.
НАДО (на 4 порции): 3 помидора · 6 редисок · 3 огурца · 1 салат романо · по 30 г мяты и петрушки (маленькие пучки) · 3 питы · 1 ст. ложка приправы сумах (дает кислинку, есть на восточных развалах с пряностями) · 1 зубчик чеснока · пол-лимона · 70 г оливкового масла.
ГОТОВИМ:
- Питу сбрызгиваем оливковым маслом, сушим в духовке 5 мин. при 200 °С. Когда остынет, ломаем руками на кусочки.
- Огурцы и помидоры режем крупными кубиками, редис — дольками или кольцами.
- Салат рвем руками или крупно режем, шинкуем мяту и петрушку.
- Делаем заправку: смешиваем 50 мл оливкового масла, сумах и давленый чеснок.
- Смешиваем ингредиенты. При необходимости присаливаем.
Лахмаджун
Правильнее на арабском это звучит ляхм би ажин. Это своего рода пицца с мясоовощным фаршем, популярный перекус на Востоке.
НАДО (на 4 — 6 порций): Тесто: 250 г муки · 3 ст. ложки оливкового масла · 5 г сухих дрожжей · 1 ст. ложка сахара · 0,5 ст. ложки соли · 130 мл воды. Начинка: 300 г говяжьего фарша · 1 сладкий перец · 1 помидор · 1 луковица · немного петрушки и несколько перьев зеленого лука · 2 ст. ложки томатной пасты · 1 чили · 1 ч. ложка паприки · соль · перец · 2 ст. ложки оливкового масла.
ГОТОВИМ:
- Муку просеиваем горкой, делаем углубление, высыпаем туда дрожжи, сахар, вливаем половину воды и слегка размешиваем, оставляем на 15 минут. Добавляем остатки воды, соль, масло, замешиваем мягкое эластичное тесто, даем ему постоять 1 час, накрыв тканью.
- Начинка: сладкий перец, лук, зелень, чили и паприку пробиваем в блендере. Добавляем томатную пасту, оливковое масло, соль, перец. Добавляем фарш и еще раз рубим в блендере до консистенции пасты.
- Тесто делим на части, раскатываем лепешки примерно 3 мм толщиной, выкладываем на противень, сверху выкладываем 1 — 2 ложки фарша, тонко разравниваем.
- Выпекаем 5 — 7 минут при температуре 230 °С до золотистого цвета теста.