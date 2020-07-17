«Завтрак как особый ритуал»: Анна Кошмал из «Сватов» поделилась рецептом приготовления блинов

Как отметила актриса, она всю жизнь учится их нормально жарить.

Актриса Анна Кошмал, которая получила большую популярность благодаря роли Женечки Ковалевой в сериале «Сваты», в Instagram поделилась рецептом приготовления блинов. На фотографии можно увидеть, что есть их звезда предпочитает со свежей клубникой.

«Обожаю блины и всю жизнь учусь их нормально жарить. Завтрак как особый ритуал. Делюсь: миндальное молоко 0,5 литра, растительное масло — две столовые ложки, сода – щепотка, мука — 1,5 стакана, сахар – две столовые ложки, соль по вкусу. Все слишком просто: смешать миксером и пожарить». Анна Кошмал

«Я тоже обожаю блины. Просто красота, Анна», «Я люблю заварные блинчики. Они более вкусные получаются», «Очень аппетитные они у вас получились», — отреагировали в комментариях пользователи.

Отметим, что не так давно Анна Кошмал рассказывала о седьмой части «Сватов», в которой она снимается. По ее словам, на съемочной площадке появятся все полюбившиеся звезды сериала. Всего будет 12 серий. После этого, как она заверила, проект будет закрыт. Снимать продолжение сериала создатели не собираются.