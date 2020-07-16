Мария Кожевникова поделилась рецептом запеченной индейки

Вам потребуется ножка индейки, оливковое масло и немного меда.

Актриса и многодетная мама Мария Кожевникова поделилась с подписчиками в Instagram рецептом аппетитной индейки. Показав фото запеченной ножки, от которого текут слюнки, 35-летняя артистка рассказала, как ей удалось приготовить такую красоту.

Для начала нужно замариновать ногу индейки на 20 минут.

«Для этого я использую соль, перец, паприку. Втираю специи, сбрызгиваю оливковым маслом и кладу в лоток для запекания», — поделилась актриса.

Далее блюдо ставится в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут, предварительно накрытое сверху фольгой. После этого ножку следует достать из духовки, смазать смесью из оливкового масла и меда и поставить на гриль еще на 30 минут.

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Подавать такое мясо можно с любым гарниром, но Мария посоветовала зелень и овощи, так как последние не содержат крахмал и способствуют лучшему перевариванию мясных блюд.