Экс-солистка «Блестящих» поделилась фирменным рецептом низкокалорийного салата

Экс-солистка группы «Блестящие», 39-летняя певица Надежда Ручка рассказала изданию «Вечерняя Москва» о своих секретах красоты. Артистка поведала, какими упражнениями поддерживает фигуру в форме и какого питания придерживается.

Звезда рассказала, что у нее есть свой фирменный низкокалорийный салат, и поделилась рецептом. В качестве ингредиентов женщина берет руколу, укроп, петрушку, огурец, помидоры, болгарский перец и вареное яйцо. Все это она мелко нарезает и заправляет растительным маслом. Большинство хозяек бы посыпали такой салат солью, но певица советует заменить ее небольшим количеством соевого соуса.

Напомним, Надежда Ручка пела в ансамбле «Блестящие» с марта 2004 года по июнь 2017-го, заменив в нем Жанну Фриске. Пожалуй, среди постоянно меняющихся артисток данного коллектива она была самая «долгоиграющая». Кроме сцены девушка еще немного снималась в кино.