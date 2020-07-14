В России придумали рецепт целебного мороженого

Всем известно, что если переесть мороженного, то можно подхватить ангину. Но в России, а точнее в Башкирии, придумали мороженое, которое содержит в себе ингредиенты, обычно использующиеся для лечения болезней горла — прополис и пчелиную пыльцу.

Как передают «Уфимские ведомости», рецепт разработали магистранты факультета пищевых технологий Башкирского аграрного университета. Они решили показать необычные способы применения продуктов пчеловодства.

«Мороженое с прополисом и пыльцой обладает не только отменным вкусом, но и выраженным антибактериальным и профилактическим действием», — говорит кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Зульфия Галиева, курирующая проект.

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Сейчас молодые ученые продолжают совершенствовать свой продукт, хотя он уже был отмечен профессиональным сообществом: получил диплом и медаль Международного смотра-конкурса лучших инновационных разработок Agritech III-2020. Создатели «пчелиного» мороженого хотят получить патент на этот рецепт.