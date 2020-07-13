«Становится немного страшно!»: блогер из Китая назвал шесть необычных угощений из России

Одно из них даже напугало обозревателя.

Пользователь китайского портала Sohu (аналог нашего «Яндекса») написал статью о необычных русских блюдах и угощениях, которые могут удивить зарубежного туриста. Автор выделил шесть лакомств, которые его удивили.

Вареники с клубникой. Пользователя удивило, что россияне «заворачивают ягоды в тесто и варят». Он признал, что блюдо аппетитное, но не понял, почему не съесть клубнику свежей.

Рисовая каша с клубникой. Описывается, что в данное блюдо можно добавить творог, сливочное масло, сахар или шоколадную пасту, тогда оно приобретет кисло-сладкий вкус. Но отмечается, что данное угощение не очень популярно в России.

Сало. Блогер удивляется, почему нужно солить свиное сало, а не пожарить его. Он пишет, что русские обмазывают сало смесью толченого чеснока с солью, а затем кладут в холодильник на несколько дней и получается «самая лучшая закуска».

Селедка под шубой. Автор пишет, что блюдо очень популярно в российских семьях, но не понимает, почему. Для него странно, что соленую жирную рыбу со странным запахом сочетают со сладкой вареной свеклой.

Пирожное «Картошка». Китаец отмечает, что в данном угощении нет никакого картофеля — оно лишь по консистенции напоминает пюре, а по вкусу приторно сладкое, и много его не съешь.

Шоколад «Аленка». Это лакомство автор выделяет особенно, но не за вкус или форму.

«Непонятно, зачем на упаковке изобразили девочку? На первый взгляд, она выглядит очень милой, но, если обратить внимание на ее пристальный взгляд, становится немного страшно!» — цитирует блогера издание «ИноСМИ».

А какое русское блюдо является самым удивительным для вас?