Киркоров бы одобрил: интересные рецепты из болгарской кухни

Вы пробовали болгарскую окрошку? В нашей подборке есть и такой рецепт.

Таратор

Это такая болгарская окрошка — сейчас для нее самое время.

НАДО (на 3 порции): 0,5 л катыка (у нас он тоже продается, хоть и реже, чем в Болгарии, можно заменить кефиром) · 0,5 кг огурцов · 3 зубчика чеснока · 50 г грецких орехов · маленький пучок укропа · соль · перец · оливковое масло.

ГОТОВИМ:

Огурцы чистим и не ленясь нарезаем мелкими кубиками. Катык слегка взбиваем, добавляем в него огурцы. Чеснок мелко нарезаем, орехи рубим, рубим укроп, отправляем все в миску. Солим-перчим по вкусу. Подаем, капнув в каждую порцию немного оливкового масла

Гуляш с говядиной

НАДО (на 5 порций): 1 кг говяжьей мякоти · 2 луковицы · 6 картофелин · 3 ст. ложки паприки · 2 морковки · 2 помидора · 1 сладкий перец · 2 ст. ложки растительного масла · соль · перец · лавровый лист · 3 дольки чеснока · зелень.

ГОТОВИМ:

Лук мелко шинкуем и жарим на масле до прозрачности в глубоком сотейнике. Мясо режем средними кубиками, отправляем в лук, добавляем паприку, соль, перец. Тушим под крышкой на слабом огне час или больше (до готовности мяса), при необходимости доливая воду. Добавляем литр воды или бульона, доводим до кипения. Добавляем крупно нарезанный картофель и морковь кружочками. Варим 15 минут. Добавляем нарезанные перец, помидоры, лавровый лист, измельченный чеснок. Тушим еще 10 минут. Подаем с зеленью.

Баница

Слоеный пирог из пресного теста с брынзой.

НАДО (на 10 порций): Тесто: 4 яйца · 30 г воды · щепотка соли · 400 г муки (примерно).

Начинка: 700 г брынзы · 1 яйцо · соль · сливочное масло для смазывания слоев.

ГОТОВИМ: