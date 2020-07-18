Киркоров бы одобрил: интересные рецепты из болгарской кухни

Таратор
Это такая болгарская окрошка — сейчас для нее самое время.
НАДО (на 3 порции): 0,5 л катыка (у нас он тоже продается, хоть и реже, чем в Болгарии, можно заменить кефиром) · 0,5 кг огурцов · 3 зубчика чеснока · 50 г грецких орехов · маленький пучок укропа · соль · перец · оливковое масло.
ГОТОВИМ:
- Огурцы чистим и не ленясь нарезаем мелкими кубиками.
- Катык слегка взбиваем, добавляем в него огурцы.
- Чеснок мелко нарезаем, орехи рубим, рубим укроп, отправляем все в миску. Солим-перчим по вкусу.
- Подаем, капнув в каждую порцию немного оливкового масла
Гуляш с говядиной
НАДО (на 5 порций): 1 кг говяжьей мякоти · 2 луковицы · 6 картофелин · 3 ст. ложки паприки · 2 морковки · 2 помидора · 1 сладкий перец · 2 ст. ложки растительного масла · соль · перец · лавровый лист · 3 дольки чеснока · зелень.
ГОТОВИМ:
- Лук мелко шинкуем и жарим на масле до прозрачности в глубоком сотейнике.
- Мясо режем средними кубиками, отправляем в лук, добавляем паприку, соль, перец. Тушим под крышкой на слабом огне час или больше (до готовности мяса), при необходимости доливая воду.
- Добавляем литр воды или бульона, доводим до кипения. Добавляем крупно нарезанный картофель и морковь кружочками. Варим 15 минут.
- Добавляем нарезанные перец, помидоры, лавровый лист, измельченный чеснок. Тушим еще 10 минут. Подаем с зеленью.
Баница
Слоеный пирог из пресного теста с брынзой.
НАДО (на 10 порций): Тесто: 4 яйца · 30 г воды · щепотка соли · 400 г муки (примерно).
Начинка: 700 г брынзы · 1 яйцо · соль · сливочное масло для смазывания слоев.
ГОТОВИМ:
- Разбиваем 4 яйца, добавляем воду, соль, замешиваем мягкое нелипкое тесто, накрываем пленкой и убираем в сторонку.
- Делим тесто на 9 частей, формируем шарики.
- Раскатываем тесто в тонкие круги примерно по диаметру сковороды.
- Сковороду смазываем маслом, выкладываем первый круг теста. Смазываем маслом, выкладываем слой тертой брынзы, смешанной с яйцом.
- Накрываем следующим пластом и повторяем операции. Девятый пласт смазываем маслом.
- Выпекаем при температуре 180 °C 50 минут. Вынимаем из сковороды и режем после остывания.