Маргарита Симоньян поделилась рецептом диетического плова без риса

По словам телеведущей, его она подсмотрела у своей сестры.

Телеведущая и журналиста Маргарита Симоньян в Instagram поделилась рецептом приготовления диетического плова без риса. Как сказала звезда, его она подсмотрела у своей сестры. Сначала она даже не поняла, что в плове нет риса и была крайне удивлена.

По словам Симоньян, первым делом надо обжарить кусочками куриные бедрышки. Затем добавить морковь, натертую на крупной терке и заранее нарезанный лук. Затем все необходимо потушить.

«Цветную капусту немного измельчила в блендере, чтобы стала размером чуть больше риса. Обжарила на раскаленной сковороде, слегка смазанной оливковым маслом (не больше пяти минут). Соединила капусту с курицей — все готово». Маргарита Симоньян

Напомним, что Маргарита Симоньян регулярно делится в соцсетях рецептами вкусных блюд со своими многочисленными подписчиками. По ее словам, она регулярно балует разными вкусняшками своего звездного супруга, актера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Он, как она говорила, просто в восторге от кулинарных изысков супруги. Добавим, что у звезд уже трое общих детей. Не так давно Симоньян снова была беременной, но у нее случился выкидыш. Как известно, у телеведущей очень напряженная работа.