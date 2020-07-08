Ирина Безрукова поделилась рецептом приготовления рассыпчатой и ароматной гречки

Как сказала актриса, она большая любительница проводить эксперименты на кухне.

Актриса Ирина Безрукова в Instagram поделилась рецептом приготовления рассыпчатой и ароматной гречки. По ее словам, однажды она посмотрела, как японцы готовят рис. После экспериментов на кухне звезда поняла, что этот метод прекрасно подходит для всех видов круп. Разница лишь во времени приготовления.

«Кипятите полтора стакана воды. Промываете гречку быстро, не замачивая, лучше в двух-трех водах. Кладете в кастрюлю и заливаете кипятком. Добавляете половинку чайной ложечки соли. Включаете огонь на полную мощность. После закипания пламя убавляете до минимума, закрываете кастрюлю крышкой и варите ровно 15 минут, не открывая крышку и не перемешивая крупу». Ирина Безрукова

Как отметила актриса, готовое блюдо можно на пять минут укутать полотенцем. Звезда попросила поставить сердечко под ее записью всех, кому приглянулся рецепт.

Напомним, что Ирина Безрукова — бывшая супруга актера Сергея Безрукова. В браке у них не было общих детей. При этом у звезды был сын от актера Игоря Ливанова. Андрей, к сожалению, умер в 2015 году.