Джейми Оливер поделился рецептом блюда из гороха и перца чили

Знаменитый английский повар, ресторатор и телеведущий Джейми Оливер делится на своем сайте изысканными блюдами, которые можно приготовить дома. Вот очередной его рецепт, который готовится за 10 минут из гороха, бобов, чили и мяты.

Ингредиенты: 15 г (полпучка) свежей мяты; 200 г бобов; 200 г гороха; один свежий красный перец чили; лимон и оливковое масло.

больше по теме Яна Поплавская поделилась рецептом приготовления семги в черном винограде и апельсинах Как отметила актриса, это ее любимое блюдо.

Сначала нужно отрезать и отложить в сторону листья мяты, а стебли из пучка отправляются в кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Затем туда добавляются бобы и горох, и все варится 4 минуты. Перец чили чистим и мелко рубим вместе с листьями мяты. Кладем это в миску, сверху натираем цедру лимона и выжимаем из него сок. Добавляем 2 столовые ложки оливкового масла и перемешиваем. На этом этапе можно добавить морскую соль и черный перец по вкусу.

Возвращаемся к кастрюле. Сливаем воду, но оставляем одну кружку на потом. Выбираем и выбрасываем стебли мяты. Бобы и горох выкладываем на блюдо, сбрызгиваем водой, оставшейся после варки и посыпаем сверху приготовленной заправкой из перца и мяты. Перед подачей на стол блюдо следует сбрызнуть еще одной столовой ложкой оливкового масла и перемешать.