Ужин с видом на Ганг: интересные и простые блюда из индийской кухни

Курица карри
Классика жанра, давно перенятая европейскими странами. Соус можно сделать про запас и хранить в холодильнике.
НАДО (на 4 порции): 1 курица (или 12 голеней, или 3 грудки) ·3 — 4 луковицы · 4 зубчика чеснока · кусочек имбиря (2 см) · 2 ч. ложки кориандра · 1 ч. ложку куркумы · 1 ч. ложки зиры · 1 ч. ложка приправы гарам масала (есть в хороших супермаркетах) · 1 ч. ложка молотого жгучего красного перца · 4 помидора · пучок кинзы · соль · 120 мл растительного масла.
ГОТОВИМ:
- Лук мелко режем, обжариваем до золотистости. Добавляем тертый имбирь и рубленый чеснок, жарим минуту.
- Всыпаем куркуму, зиру, гарам масала и жгучий перец, перемешиваем и вливаем 2 стакана горячей воды, тушим 10 минут, помешивая.
- Добавляем мелко рубленые помидоры (предварительно ошпариваем их кипятком и снимаем кожицу), солим, тушим 10 минут.
- Добавляем куски курицы, вливаем еще 0,5 л воды (или меньше — смотрите по ситуации; воду можно заменить на кокосовое молоко), накрываем крышкой и тушим до готовности полчаса.
- Подаем, посыпав рубленой кинзой. Отдельно подаем рис.
Лепешки паратха с картошкой
Острые пресные лепешки с пюре в серединке. Типичный индийский фастфуд.
НАДО (на 4 порции): 700 г картофеля · 5 свежих зеленых чили · 1 ч. ложка молотого чили · 1 ч. ложка хлопьев чили · 400 г муки, соль · 100 г сливочного масла · небольшой пучок кинзы.
ГОТОВИМ:
- Картофель варим и делаем из него обычное пюре.
- Добавляем 1 ч. ложку соли, молотый чили, хлопья чили, мелко нарезанные кинзу и зеленый чили (без семян).
- Делаем тесто: муку просеиваем, добавляем 300 мл воды и 0,5 ч. ложки соли. Вымешиваем, пока тесто не перестанет быть липким. Даем отдохнуть полчаса, завернув пленкой.
- Делим тесто на 8 шариков, раскатываем в лепешки.
- Кладем на лепешку начинку, накрываем второй и защипываем края. Получилось 4 фаршированные лепешки. Осторожно раскатываем их скалкой, стараясь не выдавить начинку.
- Обжариваем на смазанной маслом сковороде по 2 минуты с каждой стороны.
- Подаем с огуречным соусом райта.
Огуречный соус райта
НАДО (4 — 6 порций): 600 г белого несладкого йогурта · 300 г огурцов · 2 ч. ложки зиры · 1 ч. ложка черных семян горчицы · маленький пучок кинзы · соль-перец.
ГОТОВИМ:
- Зиру и горчицу греем на сухой сковороде и толчем в ступе.
- Огурцы чистим, удаляем семена, нарезаем мелкими кубиками.
- Йогурт взбиваем, добавляем огурцы, толченые специи и мелко нарезанную кинзу, солим-перчим, перемешиваем. Уже можно есть, но лучше дать настояться в холодильнике пару часов.