Ужин с видом на Ганг: интересные и простые блюда из индийской кухни

Не все из индийской кухни мы можем съесть и остаться в живых. Но кое-что вам должно понравиться.

Курица карри

Классика жанра, давно перенятая европейскими странами. Соус можно сделать про запас и хранить в холодильнике.

НАДО (на 4 порции): 1 курица (или 12 голеней, или 3 грудки) ·3 — 4 луковицы · 4 зубчика чеснока · кусочек имбиря (2 см) · 2 ч. ложки кориандра · 1 ч. ложку куркумы · 1 ч. ложки зиры · 1 ч. ложка приправы гарам масала (есть в хороших супермаркетах) · 1 ч. ложка молотого жгучего красного перца · 4 помидора · пучок кинзы · соль · 120 мл растительного масла.

ГОТОВИМ:

Лук мелко режем, обжариваем до золотистости. Добавляем тертый имбирь и рубленый чеснок, жарим минуту. Всыпаем куркуму, зиру, гарам масала и жгучий перец, перемешиваем и вливаем 2 стакана горячей воды, тушим 10 минут, помешивая. Добавляем мелко рубленые помидоры (предварительно ошпариваем их кипятком и снимаем кожицу), солим, тушим 10 минут. Добавляем куски курицы, вливаем еще 0,5 л воды (или меньше — смотрите по ситуации; воду можно заменить на кокосовое молоко), накрываем крышкой и тушим до готовности полчаса. Подаем, посыпав рубленой кинзой. Отдельно подаем рис.

Лепешки паратха с картошкой

Острые пресные лепешки с пюре в серединке. Типичный индийский фастфуд.

НАДО (на 4 порции): 700 г картофеля · 5 свежих зеленых чили · 1 ч. ложка молотого чили · 1 ч. ложка хлопьев чили · 400 г муки, соль · 100 г сливочного масла · небольшой пучок кинзы.

ГОТОВИМ:

Картофель варим и делаем из него обычное пюре. Добавляем 1 ч. ложку соли, молотый чили, хлопья чили, мелко нарезанные кинзу и зеленый чили (без семян). Делаем тесто: муку просеиваем, добавляем 300 мл воды и 0,5 ч. ложки соли. Вымешиваем, пока тесто не перестанет быть липким. Даем отдохнуть полчаса, завернув пленкой. Делим тесто на 8 шариков, раскатываем в лепешки. Кладем на лепешку начинку, накрываем второй и защипываем края. Получилось 4 фаршированные лепешки. Осторожно раскатываем их скалкой, стараясь не выдавить начинку. Обжариваем на смазанной маслом сковороде по 2 минуты с каждой стороны. Подаем с огуречным соусом райта.

Огуречный соус райта

НАДО (4 — 6 порций): 600 г белого несладкого йогурта · 300 г огурцов · 2 ч. ложки зиры · 1 ч. ложка черных семян горчицы · маленький пучок кинзы · соль-перец.

ГОТОВИМ: