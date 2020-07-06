«Говорят, что рецепту около 400 лет»: Глафира Тарханова рассказала, как правильно готовить трайфл

Актриса Глафира Тарханова в Instagram рассказала, как правильно готовить трайфл. Это очень популярное блюдо английской кухни, представляющее собой десерт из бисквитного теста с заварным кремом, фруктовым соком или желе и взбитыми сливками. Звезда призвала всех своих поклонников бежать и делать эту «вкусняшку».

«Говорят, что рецепту около 400 лет. Для бисквита необходимы 3 яйца, 100 г сахара, 100 г муки, 6 г разрыхлителя (у меня ½ ч. л. соды), 25 г какао. Взбить сахар и яйца. Смешиваем: муку, какао, разрыхлитель, просеиваем сухую смесь в яличную, аккуратно перемешиваем; переливаем тесто в форму для выпечки. Выпекаем 20 минут при температуре в 180 градусов. Даем бисквиту остыть и нарезаем кубиками».

Глафира Тарханова

Также Глафира Тарханова подробно расписала, какие ингредиенты понадобятся для приготовления крема, прослойки, шоколадного ганаша и торта. Актриса отметила, что десерт нужно оставить на ночь в холодильнике. Это необходимо для того, чтобы бисквит пропитался.

Напомним, что 36-летняя Глафира Тарханова — большая любительница готовить вкусные и красивые блюда. На ее страничке регулярно появляются рецепты. Кстати, звезда замужем за актером Малого театра Алексеем Фадеевым. От него она родила четырех сыновей.