Яна Поплавская поделилась рецептом приготовления семги в черном винограде и апельсинах

Актриса Яна Поплавская в Instagram рассказала о приготовлении семги в черном винограде. Она отметила, когда у нее нет работы, она «летает по кухне и колдует». По ее словам, блюдо из семги поражает наповал всех ее друзей. Для приготовления, кроме рыбы, потребуется черный виноград, грейпфрут или апельсин.

«Семгу залить соком апельсина или грейпфрута, мякоть фруктов тоже добавить сверху сырой рыбы! Дать постоять час, сок слить, оставить совсем чуть-чуть, чтобы рыба была нежной пока будет готовиться в духовке. Черный виноград хорошо намазать рафинированным маслом и посыпать его очень крупной морской солью! На блюдо для запекания выложить рыбу и обложить ее кистями винограда, сверкающего и переливающегося от масла. В духовку на 15-20 минут, предварительно разогретую на 180 градусов! Если нужен гарнир, то это рис или бэби-картофель, но обычно он не нужен!» Яна Поплавская

Как отметила «красная шапочка советского кинематографа», ничего вкуснее она в своей жизни не пробовала. Это, по ее признанию, их семейный рецепт.

Напомним, что Яна Поплавская не так давно закончила строительство своего дома в деревне Софрино Московской области. Здесь она живет со своим гражданским молодым супругом радиоведущим Евгением Яковлевым.