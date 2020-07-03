Диетолог рассказала, как приготовить вкусный и полезный лимонад из тархуна

В жару дети и взрослые начинают пить сладкую газировку, которая слабо утоляет жажду, да еще и зачастую очень калорийная. Кулинарный блогер, диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова предлагает заменить магазинные напитки натуральным продуктом, без химии и лишних калорий.

На своей странице в Instagram она опубликовала рецепт домашнего лимонада «Тархун».

Для этого нужно взять пучок травы тархун, замочить его в теплой воде на 15–30 минут, затем порезать или порвать на кусочки. Траву закладываем в трехлитровую банку вместе с нарезанным лимоном и стевией. Получившуюся смесь заливаем теплой водой (60–65 градусов) и оставляем на час-два, прикрыв крышкой.

«Стевия — это натуральный заменитель сахара, почти без калорий», — пишет Дианова.

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В финале нужно процедить напиток и смешать его с минеральной газированной водой. Такой лимонад отлично утоляет жажду без всяких химикатов и красителей.