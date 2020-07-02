«Этот вариант признаю лучшим!»: Нетребко объяснила, как «правильно» приготовить картошку с грибами

Секрет – не в ингредиентах, а способе жарки.

Оперная певица и шикарный кулинар Анна Нетребко поделилась в личном блоге секретом приготовления вкусной жареной картошки с грибами.

«Сегодня, наконец-то я поняла, как правильно жарить картошку с белыми грибами! Лучше поздно, чем никогда! Этот вариант я официально признаю лучшим!» — написала она в Instagram.

По мнению звезды, жарить картошку нужно отдельно от грибов и лука. При этом использовать большое количество масла и долго ее не переворачивать – ровно до тех пор, пока нарезанные клубни не приобретут приятный золотистый оттенок.

Другие ингредиенты Анна готовит на другой сковороде. При этом вначале на дно выкладывает лук-репку, а сверху – грибы, в таком виде (слоями) жарит, потом перемешивает, добавляет соль и черный перец.

Затем жареную картошку нужно смешать с грибами и луком, немного посолить, заправить рубленым чесноком. Потомить немного на плите, буквально пару минут. Готово!