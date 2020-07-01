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Из минералки и ягод: Высоцкая продемонстрировала, как приготовить простой и вкусный смузи

В него можно добавить лайм или лимон.

Из минералки и ягод: Высоцкая продемонстрировала, как приготовить простой и вкусный смузи
Юлия Высоцкая. Кадр из шоу "Едим дома"/НТВ

Юлия Высоцкая в очередном выпуске программы «Едим дома» на НТВ научила телезрителей готовить ягодный смузи.

Она взяла на восемь порций: по 2 горсти клубники, ежевики, черешни, 1 лайм (можно заменить лимоном с цедрой), минеральной воды с газом пол-литра, коричневого сахара 1,5 ст. ложки.

Ягоды взбить в блендере вместе с выжатым соком лайма и сахаром. Влить минералку, размешать, разлить по бокалам. Готово!

Густоту смузи можно варьировать в зависимости от количества минеральной воды, можно и вовсе ее не добавлять. Высоцкая подчеркнула, что этот напиток обязательно должен быть с некоторой кислинкой и сахаром лучше не злоупотреблять.

Ранее своим фирменным рецептом поделилась певица Юлия Ковальчук, которая приготовила банановый пирог.

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