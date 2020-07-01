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Маргарита Симоньян поделилась рецептом приготовления вкусного и полезного бургера

Как отметила телеведущая, его стоит попробовать тем, кто хочет похудеть.

Маргарита Симоньян поделилась рецептом приготовления вкусного и полезного бургера
Симоньян рассказала, как приготовить вкусный некалорийный бургер/http://globallookpress.com/

Телеведущая Маргарита Симоньян в Instagram поделилась рецептом приготовления вкусного и полезного бургера. Его она советует сделать тем, кто хочет похудеть.

«Для котлеты берем говядину и одну небольшую луковицу. В фарш добавляем немного вустерского соуса, перец. А можно ничего не добавлять, только соль. Формируем котлеты толщиной как на бургер, жарим быстро. Не пережариваем!»

Маргарита Симоньян

Как отметила Симоньян, затем на котлету необходимо положить сыр. После нарезать лук и замочить его в воде. Это необходимо для того, чтобы ушла горечь. Затем нужно нарезать соленые огурцы и помидоры. А вот майонез необходимо заменить на сметану.

В конце готовки нужно положить на тарелку два листа айсберга. Все смазать сметанным соусом. Посыпать красоту луком и добавить кусочки огурца и помидора. На один айсберг надо положить горячую котлету с расплавленным сыром. А вот второй лист необходимо смазать кетчупом.

Отметим, что Маргарита Симоньян регулярно радует своих поклонников вкусными рецептами блюд. Пользователи очень благодарны ей за это.

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