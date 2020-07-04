Вкусные и простые блюда из пасты, с которыми справится даже новичок

Фузилли Капрезе
Салат капрезе вы наверняка ели. Вы не поверите, но его можно смешать с макаронами.
НАДО (на 4 — 6 порций): 400 г пасты фузилли (это спиральки по-нашему) · полкило помидорок черри · 300 г моцареллы · 50 мл оливкового масла · соль-перец · 100 г тертого пармезана · свежий базилик.
ГОТОВИМ:
- Смешиваем в миске половинки черри, нарезанную кубиком моцареллу и масло. Солим-перчим. Отставляем в сторонку на полчасика.
- Варим фузилли.
- Смешиваем макароны и моцареллу с помидорами в масле.
- Выкладываем на тарелки, посыпаем пармезаном, украшаем листьями базилика.
Фетучини Альфредо с курицей
Да, эту пасту зовут красивым мужским именем — в честь итальянского повара Альфредо ди Лелио, который ее придумал.
НАДО (на 4 порции): 2 куриных филе · 400 г фетучини (это ленточки, но можно и другую пасту, только хорошую, которая варится от 10 минут) · 2 ст. ложки оливкового масла · 1 ст. ложка сливочного масла · 2 ст. ложки муки · 1 стакан молока · 1 зубчик чеснока · 1 ч. ложка лимонной цедры · 3 ст. ложки творожного сыра (в идеале нешатель) · 1 ст. ложка сухих итальянских трав ·
100 г тертого пармезана · соль-перец · несколько веточек петрушки или базилика.
ГОТОВИМ:
- Пасту отвариваем альденте в подсоленной воде — сливаем ее не в раковину, а в кастрюльку.
- Филе режем на маленькие кусочки, обжариваем на масле, сдобрив специями.
- В сотейнике растапливаем сливочное масло, давим туда чеснок, добавляем цедру, жарим 15 секунд. Не даем чесноку сгореть!
- Добавляем муку — жарим, помешивая, 1 минуту.
- Добавляем подогретое молоко, помешивая и не давая образовываться комочкам.
- Вводим творожный сыр, пармезан, помешиваем.
- Добавляем пасту, перемешиваем.
- Добавляем полстакана воды от пасты, чтобы соус стал более обволакивающим.
- Вводим кусочки филе, перемешиваем.
- Подаем, украсив петрушкой или базиликом.
Спагетти с авокадо
НАДО (на 4 порции): 400 г спагетти · 4 ст. ложки маринованных каперсов · 1 зубчик чеснока · 2 спелых авокадо · 2 лимона · по пучку петрушки и базилика · соль-перец · немного оливкового масла.
ГОТОВИМ:
- Спагетти отвариваем альденте, откидываем на дуршлаг в кастрюльку (вода еще пригодится).
- Мелко рубим чеснок. С лимонов снимаем цедру.
- Разогреваем масло, поджариваем чеснок в течение 15 секунд, добавляем каперсы, перемешиваем, убираем с огня. Добавляем лимонную цедру.
- Базилик и петрушку мелко рубим и тоже отправляем в сковороду.
- Авокадо делим на половинки, удаляем косточку и надрезаем мякоть сеточкой. Затем ложкой вынимаем ее и отправляем на сковороду.
- Солим-перчим, перемешиваем, добавив немного воды от пасты.
- Подаем, сбрызнув лимоном.