Вкусные и простые блюда из пасты, с которыми справится даже новичок

Уж и не знаете, что приготовить на ужин? Ну упаковка хорошей пасты у вас наверняка найдется.

Фузилли Капрезе

Салат капрезе вы наверняка ели. Вы не поверите, но его можно смешать с макаронами.

НАДО (на 4 — 6 порций): 400 г пасты фузилли (это спиральки по-нашему) · полкило помидорок черри · 300 г моцареллы · 50 мл оливкового масла · соль-перец · 100 г тертого пармезана · свежий базилик.

ГОТОВИМ:

Смешиваем в миске половинки черри, нарезанную кубиком моцареллу и масло. Солим-перчим. Отставляем в сторонку на полчасика. Варим фузилли. Смешиваем макароны и моцареллу с помидорами в масле. Выкладываем на тарелки, посыпаем пармезаном, украшаем листьями базилика.

Фетучини Альфредо с курицей

Да, эту пасту зовут красивым мужским именем — в честь итальянского повара Альфредо ди Лелио, который ее придумал.

НАДО (на 4 порции): 2 куриных филе · 400 г фетучини (это ленточки, но можно и другую пасту, только хорошую, которая варится от 10 минут) · 2 ст. ложки оливкового масла · 1 ст. ложка сливочного масла · 2 ст. ложки муки · 1 стакан молока · 1 зубчик чеснока · 1 ч. ложка лимонной цедры · 3 ст. ложки творожного сыра (в идеале нешатель) · 1 ст. ложка сухих итальянских трав ·

100 г тертого пармезана · соль-перец · несколько веточек петрушки или базилика.

ГОТОВИМ:

Пасту отвариваем альденте в подсоленной воде — сливаем ее не в раковину, а в кастрюльку. Филе режем на маленькие кусочки, обжариваем на масле, сдобрив специями. В сотейнике растапливаем сливочное масло, давим туда чеснок, добавляем цедру, жарим 15 секунд. Не даем чесноку сгореть! Добавляем муку — жарим, помешивая, 1 минуту. Добавляем подогретое молоко, помешивая и не давая образовываться комочкам. Вводим творожный сыр, пармезан, помешиваем. Добавляем пасту, перемешиваем. Добавляем полстакана воды от пасты, чтобы соус стал более обволакивающим. Вводим кусочки филе, перемешиваем. Подаем, украсив петрушкой или базиликом.

Спагетти с авокадо

НАДО (на 4 порции): 400 г спагетти · 4 ст. ложки маринованных каперсов · 1 зубчик чеснока · 2 спелых авокадо · 2 лимона · по пучку петрушки и базилика · соль-перец · немного оливкового масла.

ГОТОВИМ: