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Вкусные и простые блюда из пасты, с которыми справится даже новичок

Уж и не знаете, что приготовить на ужин? Ну упаковка хорошей пасты у вас наверняка найдется.

Вкусные и простые блюда из пасты, с которыми справится даже новичок
Необычные итальянские рецепты. Фото: Shutterstock

Фузилли Капрезе

Фузилли Капрезе. Фото
Фузилли Капрезе. Фото: Shutterstock

Салат капрезе вы наверняка ели. Вы не поверите, но его можно смешать с макаронами.

НАДО (на 4 — 6 порций): 400 г пасты фузилли (это спиральки по-нашему) · полкило помидорок черри · 300 г моцареллы · 50 мл оливкового масла · соль-перец · 100 г тертого пармезана · свежий базилик.

ГОТОВИМ:

  1. Смешиваем в миске половинки черри, нарезанную кубиком моцареллу и масло. Солим-перчим. Отставляем в сторонку на полчасика.
  2. Варим фузилли.
  3. Смешиваем макароны и моцареллу с помидорами в масле.
  4. Выкладываем на тарелки, посыпаем пармезаном, украшаем листьями базилика.

Фетучини Альфредо с курицей

Фетучини Альфредо с курицей. Фото
Фетучини Альфредо с курицей. Фото: Shutterstock

Да, эту пасту зовут красивым мужским именем — в честь итальянского повара Альфредо ди Лелио, который ее придумал.

НАДО (на 4 порции): 2 куриных филе · 400 г фетучини (это ленточки, но можно и другую пасту, только хорошую, которая варится от 10 минут) · 2 ст. ложки оливкового масла · 1 ст. ложка сливочного масла · 2 ст. ложки муки · 1 стакан молока · 1 зубчик чеснока · 1 ч. ложка лимонной цедры · 3 ст. ложки творожного сыра (в идеале нешатель) · 1 ст. ложка сухих итальянских трав ·

100 г тертого пармезана · соль-перец · несколько веточек петрушки или базилика.

ГОТОВИМ:

  1. Пасту отвариваем альденте в подсоленной воде — сливаем ее не в раковину, а в кастрюльку.
  2. Филе режем на маленькие кусочки, обжариваем на масле, сдобрив специями.
  3. В сотейнике растапливаем сливочное масло, давим туда чеснок, добавляем цедру, жарим 15 секунд. Не даем чесноку сгореть!
  4. Добавляем муку — жарим, помешивая, 1 минуту.
  5. Добавляем подогретое молоко, помешивая и не давая образовываться комочкам.
  6. Вводим творожный сыр, пармезан, помешиваем.
  7. Добавляем пасту, перемешиваем.
  8. Добавляем полстакана воды от пасты, чтобы соус стал более обволакивающим.
  9. Вводим кусочки филе, перемешиваем.
  10. Подаем, украсив петрушкой или базиликом.

Спагетти с авокадо

Спагетти с авокадо. Фото
Спагетти с авокадо. Фото: Shutterstock

НАДО (на 4 порции): 400 г спагетти · 4 ст. ложки маринованных каперсов · 1 зубчик чеснока · 2 спелых авокадо · 2 лимона · по пучку петрушки и базилика · соль-перец · немного оливкового масла.

ГОТОВИМ:

  1. Спагетти отвариваем альденте, откидываем на дуршлаг в кастрюльку (вода еще пригодится).
  2. Мелко рубим чеснок. С лимонов снимаем цедру.
  3. Разогреваем масло, поджариваем чеснок в течение 15 секунд, добавляем каперсы, перемешиваем, убираем с огня. Добавляем лимонную цедру.
  4. Базилик и петрушку мелко рубим и тоже отправляем в сковороду.
  5. Авокадо делим на половинки, удаляем косточку и надрезаем мякоть сеточкой. Затем ложкой вынимаем ее и отправляем на сковороду.
  6. Солим-перчим, перемешиваем, добавив немного воды от пасты.
  7. Подаем, сбрызнув лимоном.

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