Альтернатива окрошке: Высоцкая дала пошаговый рецепт летнего холодника с кефиром

Многие из нас привыкли готовить в жару традиционную окрошку на квасе. Юлия Высоцкая на своем YouTube-канале «Сладкое-соленое» предложила новый вариант летнего супа – холодник с кефиром и свеклой. Подавать его актриса рекомендует с запеченной картошкой с салом.
Ингредиенты для картошки с беконом:
- Картошка— 8 клубней
- Бекон — 150 граммов
- Чеснок — 4 зубчика
- Оливковое масло — 2 столовые ложки
Ингредиенты для холодника:
- Свекла — 4 штуки
- Яйца — 2 штуки
- Сметана — 100 граммов
- Свежие огурцы — 2 штуки
- Редис — 3 штуки
- Немного укропа и петрушки
- Кефир — 1 литр
- Соль – по вкусу
Картошку почистить, нарезать на ломтики, выложить в противень, обрызгать маслом, посолить. Чеснок крупно порубить, разбросать по картофелю. Сверху разложить тонкие кусочки бекона. Запечь в гриле.
Свеклу сварить или запечь, почистить и натереть на крупной терке, нарубить редиску и огурец. Залить кефиром, немного добавить холодной кипяченой воды. Измельчить зелень, отправить туда же, посолить. Суп готов. Разлить его по тарелкам, разложив в каждую по половинке вареного яйца и ложке сметаны. Картошку с салом подавать на стол отдельно.