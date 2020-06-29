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Альтернатива окрошке: Высоцкая дала пошаговый рецепт летнего холодника с кефиром

Легкий суп не только дает ощущение сытости, но и освежает в жару.

Альтернатива окрошке: Высоцкая дала пошаговый рецепт летнего холодника с кефиром
Юлия Высоцкая. YouTube-шоу «Сладкое-соленое», стоп-кадр

Многие из нас привыкли готовить в жару традиционную окрошку на квасе. Юлия Высоцкая на своем YouTube-канале «Сладкое-соленое» предложила новый вариант летнего супа – холодник с кефиром и свеклой. Подавать его актриса рекомендует с запеченной картошкой с салом.

Ингредиенты для картошки с беконом:

  • Картошка— 8 клубней
  • Бекон — 150 граммов
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Оливковое масло — 2 столовые ложки

Ингредиенты для холодника:

  • Свекла — 4 штуки
  • Яйца — 2 штуки
  • Сметана — 100 граммов
  • Свежие огурцы — 2 штуки
  • Редис — 3 штуки
  • Немного укропа и петрушки
  • Кефир — 1 литр
  • Соль – по вкусу

Картошку почистить, нарезать на ломтики, выложить в противень, обрызгать маслом, посолить. Чеснок крупно порубить, разбросать по картофелю. Сверху разложить тонкие кусочки бекона. Запечь в гриле.

Свеклу сварить или запечь, почистить и натереть на крупной терке, нарубить редиску и огурец. Залить кефиром, немного добавить холодной кипяченой воды. Измельчить зелень, отправить туда же, посолить. Суп готов. Разлить его по тарелкам, разложив в каждую по половинке вареного яйца и ложке сметаны. Картошку с салом подавать на стол отдельно.

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