Альтернатива окрошке: Высоцкая дала пошаговый рецепт летнего холодника с кефиром

Легкий суп не только дает ощущение сытости, но и освежает в жару.

Многие из нас привыкли готовить в жару традиционную окрошку на квасе. Юлия Высоцкая на своем YouTube-канале «Сладкое-соленое» предложила новый вариант летнего супа – холодник с кефиром и свеклой. Подавать его актриса рекомендует с запеченной картошкой с салом.

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Ингредиенты для картошки с беконом:

Картошка— 8 клубней

Бекон — 150 граммов

Чеснок — 4 зубчика

Оливковое масло — 2 столовые ложки

Ингредиенты для холодника:

Свекла — 4 штуки

Яйца — 2 штуки

Сметана — 100 граммов

Свежие огурцы — 2 штуки

Редис — 3 штуки

Немного укропа и петрушки

Кефир — 1 литр

Соль – по вкусу

Картошку почистить, нарезать на ломтики, выложить в противень, обрызгать маслом, посолить. Чеснок крупно порубить, разбросать по картофелю. Сверху разложить тонкие кусочки бекона. Запечь в гриле.

Свеклу сварить или запечь, почистить и натереть на крупной терке, нарубить редиску и огурец. Залить кефиром, немного добавить холодной кипяченой воды. Измельчить зелень, отправить туда же, посолить. Суп готов. Разлить его по тарелкам, разложив в каждую по половинке вареного яйца и ложке сметаны. Картошку с салом подавать на стол отдельно.